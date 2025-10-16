Bella Hadid preocupó a sus fans en el desfile de Victoria’s Secret

Suscríbete a nuestros canales

Tras semanas de incertidumbre y rumores, Bella Hadid hizo su reaparición triunfal en la pasarela de Victoria’s Secret, convirtiendo su regreso en el momento más comentado de la noche.

Anteriormente, la estadounidense había reaparecido tímidamente en la Semana de la Moda de París, cuando desfiló para Saint Laurent bajo la icónica Torre Eiffel y marcó su retorno al trabajo.

Bella Hadid: imponente en el Fashion Show

Cuando Bella emergió en el escenario, el silencio se apoderó por un segundo del auditorio. Lucía una melena platinada que caía con volumen sobre sus hombros, y un conjunto rojo intenso que parecía hecho a medida para robar miradas.

Sujetador de encaje, bragas con corte central, liguero y medias transparente. Su atuendo fue coronado con una bata de satén que caía con elegancia sobre sus brazos.

Completaron el look unas sandalias de tiras rojas y un maquillaje de inspiración noventera que resaltó sus facciones con dramatismo. El conjunto irradiaba poder, sensualidad y una seguridad que hace mucho no se veía en una pasarela de esta escala.

La preocupación de los fans

Tras el desfile, en redes sociales se generó un debate sobre la pasarela de Hadid cuando le tocó cargar las icónicas alas que caracterizan a la marca de lencería.

Muchos internautas afirman que, la hermana de Gigi se veía incómoda e incluso otros opinan que estaba a punto de desmayarse. Sin embargo, todo eso tiene una razón que va más allá de la enfermedad que sufre actualmente.

En una pequeña entrevista, la modelo de 29 años mencionó que las alas que llevaba pesaban 60 libras, es decir, unos 27 kilos, lo que significaba una inmensa carga a sus espaldas. Además, hay que tomar en cuenta que Bella se está recuperando luego de haber pasado unos días en el hospital.

¿Qué enfermedad padece Bella?

El retorno de Bella no es menor. Semanas atrás había sido hospitalizada por complicaciones de la enfermedad de Lyme, un padecimiento con el que convive desde que tenía 16 años. Este diagnóstico crónico le había pasado factura, llevando a momentos de verdadero desasosiego.

Su madre, Yolanda Hadid, no dudó en compartir en redes sociales imágenes desgarradoras de su hija en cama, conectada a tubos y luchando en silencio contra un dolor que pocos conocían.

“Ver a mi Bella luchar en silencio ha sido el dolor más profundo que he sentido como madre”, escribió Yolanda, expresando admiración por la fortaleza de su hija.