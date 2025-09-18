Bella Hadid enfrenta delicada enfermedad transmitida por las garrapatas

Suscríbete a nuestros canales

Yolanda, madre de la modelo estadounidense Bella Hadid, ha compartido en redes sociales el mal momento que presenta su hija. La señora ha informado que la belleza de 28 años se encuentra en un centro de salud, por presentar una complicada enfermedad que es transmitida por las garrapatas.

En las fotografías de Instagram aparece la modelo recostada en una cama de un hospital, conectada a un suero, su madre dándole un enorme beso y un especialista realizando la revisión en el cuerpo.

Una enfermedad complicada

Yolanda, ha postados las imágenes este jueves 18 de septiembre con un mensaje de preocupación por la situación que enfrenta su pequeña, quien ha desfilado para grandes marcas como Victoria's Secret.

En otra imagen Bella se le ve con el rostro enrojecido mientras sostiene una venda en la frente. Según su progenitora la situación que presenta su hija es la enfermedad llamada el Lyme, que según internet es una infección bacteriana transmitida por la picadura de garrapatas infectadas, que puede causar fiebre, dolor de cabeza, fatiga y un sarpullido característico.

Dicen que si la enfermedad no se combate a tiempo, puede causar una infección que puede afectar el corazón, el sistema nervioso y las articulaciones.

Uno de los casos más famosos de Lyme, fue el de la cantante, actriz y empresaria mexicana Thalía en 2006, viviendo momentos difíciles.

Detalles de la situación

Yolanda Hadid, de 61 años, ha revelado en la publicación que fue en el año 2013 que Bella fue detectada con la enfermedad, que la ha hecho vivir momentos difíciles, pero, la cual ha batallado como una verdadera sobreviviente de la vida.

“Has luchado otro mes de tratamiento y sé que Dios es bueno, los milagros ocurren todos los días. Rezo por tu pronta recuperación mi amor. Esta enfermedad nos ha puesto de rodillas, pero siempre nos volvemos a levantar. Seguiremos luchando por mejores días, juntos”, ha escrito en Instagram.

Los mensajes de fuerza no se han hecho esperar en la publicación, de artistas e internautas deseando la pronta recuperación de la belleza.