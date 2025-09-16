Conoce al actor venezolano que protagonizó “Amor a la mexicana” de Thalía

Suscríbete a nuestros canales

Por allá en el año 1997, la mexicana Thalía lanzó su tema “Amor a la mexicana”, el cual se convirtió en todo un éxito en América Latina. Para su video, la artista eligió a un actor venezolano que, sin duda alguna, se robó miradas.

Se trata de Enrique Ibáñez, un actor criollo que desde temprana edad demostró su talento, lo cual lo llevó a forjar un camino dentro de la pantalla chica, en televisoras como RCTV, hasta llegar a ser seleccionado por la azteca para darle vida a esa historia de amor que traspasó las pantallas.

Hoy, décadas después de brillar en telenovelas, series y videoclips, Enrique vive una vida muy diferente y aquí te contamos todos los detalles de su exitosa carrera y lo que hace actualmente.

Los inicios del actor venezolano

Con una presencia carismática que pronto captó la atención del público venezolano, Enrique Rafael se convirtió en un galán codiciado. Su participación en producciones como “El Desprecio”, “Ilusiones” y “Amores de fin de siglo” cimentó su imagen de protagonista romántico.

Esta fama cruzó fronteras, y los productores mexicanos lo reclutaron para “El niño que vino del mar”, donde compartió roles estelares con actores como Imanol Landeta.

Su éxito en la pantalla chica

Durante los ochenta y noventa, el caraqueño formó parte de algunos proyectos relevantes, no siempre como protagonista absoluto, pero sí con personajes que lo hicieron inolvidable: “Pasión lejana”, “Gardenia” y “Amada enemiga”.

En la gran pantalla también incursionó, aunque su fortaleza siempre estuvo en la televisión dramática. Su última participación actoral registrada fue en la serie colombiana “Mambo y Canela” en 2002.

El retiro de la industria y su nuevo camino

Tras su última actuación pública, Enrique de 64 años decidió alejarse del mundo del espectáculo. No fue abandono sin reflexión, ya que, se dedicó a su familia, a proyectos personales y a redefinir su vocación fuera de los reflectores.

A lo largo de los años ha sido asiduo a compartir momentos con su esposa y sus tres hijos, priorizando lo cercano, lo que da soporte emocional. Hace más de dos décadas, abandonó Venezuela para radicarse en Miami y luego se mudó a Orlando, Florida.

Según reportes en internet, actualmente trabaja en la industria de seguros, concretamente en Funeral Advantage Life Insurance for Seniors, conocido popularmente como un seguro financiero.

En Orlando también ha encontrado un espacio para apoyar a inmigrantes, una comunidad muy presente en la zona, lo que habla de su voluntad de mantenerse conectado con lo humano, más allá del glamour televisivo.