MLB: ¡Leyenda de octubre! Max Scherzer extiende su legado en postemporada con los Blue Jays

El lanzador superestrella Max Scherzer grabará su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas al abrir un juego de postemporada con un sexto equipo diferente, superando una marca histórica para un abridor en los playoffs.

Los Toronto Blue Jays se convertirán en el sexto equipo con el que Scherzer ha tomado la lomita para iniciar un partido en la postemporada, rompiendo el empate que mantenía con David Wells.

Récord de postemporada

Con este hito, el pitcher diestro no solo se posiciona como el lanzador abridor con más equipos en postemporada en la historia de la MLB, sino que también iguala el récord absoluto de más equipos representados en los playoffs por cualquier jugador, junto a un selecto grupo:

-Max Scherzer (6 equipos)

-David Wells (5 equipos)

-Kenny Lofton (6 equipos)

-Josh Donaldson (6 equipos)

-Fernando Rodney (6 equipos)

La carrera de Scherzer en postemporada, que se extiende por más de una década y media, incluye apariciones con equipos contendientes en ambas ligas. Los equipos para los que ha iniciado un juego de playoffs son:

1. Detroit Tigers

2. Washington Nationals

3. Los Angeles Dodgers

4. New York Mets

5. Texas Rangers

6. Toronto Blue Jays

Su incorporación a los Blue Jays y su papel como abridor en la postemporada de 2025 subraya su longevidad, excelencia y la demanda constante de su brazo experimentado en la etapa más crucial del béisbol. Ganador de múltiples premios Cy Young y campeón de la Serie Mundial (con los Nationals en 2019 y los Rangers en 2023), su presencia busca impulsar las aspiraciones de campeonato del equipo canadiense.