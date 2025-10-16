Laura Pausini hace un dueto con el ganador de “La Casa de los Famosos”

Suscríbete a nuestros canales

Una noche que comenzó como cualquier otra en el famoso ‘cantabar’ de CDMX, Sala de Despecho, terminó convertida en una velada mágica gracias a Laura Pausini y el recién ganador de “La Casa de los Famosos México”, Aldo de Nigris.

Mientras la italiana se lucía con su tema “Víveme”, en medio de las luces tenues se apareció el joven de 26 años de edad y se subió al escenario sorprendiendo no solo al público sino a la propia cantante.

Laura Pausini y Aldo de Nigris ¡un dúo explosivo!

Aldo, exfutbolista y ahora figura mediática, se plantó frente a la artista, aparentemente sin aviso previo, y empezó a entonar los primeros versos de “Víveme”.

Las cámaras del bar captaron el instante en el que mientras Aldo luchaba por recordar la letra, Laura se inclinó hacia él, sonrió y le acercó el micrófono.

La química fue instantánea. Algunos testigos aseguran que la sorprendente presencia de Aldo dejó a Laura visiblemente emocionada. En ese momento, el bar dejó de ser un simple karaoke y se transformó en una escena de película romántica.

En varias entrevistas, el mexicano había expresado su admiración por Pausini y las ganas que tenía de conocerla en persona. “Yo subo las canciones un ching*, yo creo que debe saber”, dijo a modo de broma en uno de los episodios de su podcast.

"Viveme": canción emblemática que une generaciones

No fue una elección al azar. “Víveme”, interpretada por Pausini en sus versiones italianas y en español, es un tema que ha marcado la memoria de millones.

Originalmente lanzada en 2004 (y traducida poco después), la canción fue el tema central de la telenovela mexicana “La Madrastra”, lo que consolidó su lugar en la cultura popular latinoamericana.

Al unir su voz con Laura en ese momento íntimo, Aldo no solo cumplía un sueño personal, sino que ensalzaba una pieza musical que atraviesa generaciones.