En España aseguran que la relación entre Barcelona y Real Madrid se complica

El Barcelona y Real Madrid son los dos colosos de España, pero también en gran parte de la opinión pública futbolera también se les concede el título de los dos más históricos del balompié europeo, además de ser considerados como el clásico del fútbol mundial.

Todo lo anterior ha configurado una rivalidad a lo largo de los años, que los ha enfrentado deportivamente en distintas oportunidades, incluso fuera de ella. Pese a esto, en el último tiempo las relaciones institucionales transcurrieron en aparente normalidad, un hecho que estaría próximo a cambiar.

Así, al menos, lo destacan desde España, donde señalan que esta armonía entre clubes podría haberse visto afectada con los recientes movimientos en el bando culé.

Para entrar en contexto hay que rememorar las imágenes de las últimas semanas, en las que Joan Laporta y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de la EFC (antigua ECA, Asociación de Clubes Europeos), posaron juntos e incluso abrazándose, rompiendo con el marco de fuertes diferencias del pasado.

¿Barcelona le dio un golpe a la Superliga?

Ese encuentro particularmente entre mandatarios, que antes tenían frentes abiertos completamente, sorprendió a propios y extraños por los choques que ambos tuvieron puntualmente por el proyecto de la Superliga, en la que Barcelona iba de la mano del Real Madrid y muy alejado de PSG.

Ahora, incluso el acercamiento azulgrana con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, terminan de armar un cuadro en el los culés estarían aparentemente acercando posturas a los lugares en los que antes parecían muy alejados.

Con la Superliga desgastada, con solo los merengues visiblemente en esa idea, las tensiones entre la oncena catalana y la madridista podrían aflorar. Movimientos ya ha habido en esa dirección.

Ejemplo de esto pudiera ser la denuncia del Madrid para intentar que el compromiso liguero entre Villarreal y Barcelona no se juegue en Miami, como está a día de hoy decidido.

Unos de los que apuntó a que la ruptura entre clubes sería inminente fue el periodista Manu Carreño durante la emisión de 'El Larguero', quien lo describió de esta forma: "El Madrid ha puesto la denuncia para ese partido del Barça y no sé por qué me da que de ahora en adelante vamos a vivir un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça. Tengo la sensación de que algo ha cambiado después del abrazo entre Laporta y Al-Khelaïfi".

"Hasta ahora, ha habido varios frentes en los que digamos que el Real Madrid no ha puesto especial empeño en señalar al Barcelona... Y creo que a partir de ahora las relaciones entre ambos van a ser bastante más difíciles", insistió Carreño.

Finalmente, lo que era calma total entre Barcelona y Real Madrid podría cambiar drásticamente en lo sucesivo, regresando a las épocas de mayor fricción entre las dos instituciones.