¿Preocupación en Barcelona? Lamine Yamal fue visto reunido con su agente

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Lamine Yamal fue noticia este miércoles 15 de octubre, no justamente por lo que mejor sabe hacer en un terreno de juego, sino por un hecho puntual ocurrido fuera de las canchas.

El hecho fue reseñado por distintos medios en España, como el diario Sport, que dieron las primeras señales de la cumbre que mantuvo Lamine Yamal y su agente, Jorge Mendes.

El representante del canterano llegó a la 'Ciudad Condal' "en un viaje exprés" para entablar algunos temas pendientes con sus futbolistas a cargo.

El encuentro habría durado un lapso de tres horas y se contextualizó en una comida, a la que también asistió el equipo del agente, en un hotel de la ciudad catalana.

¿Barcelona debe preocuparse por esta reunión entre Lamine Yamal y Jorge Mendes?

En las primeras de cambio algunos no entendían la razón de la cumbre entre estas dos personalidades del mundo del fútbol. En Sport dan cuenta a que el encuentro tuvo como principal intención ponerse al día en temas de representación.

No obstante, esta reunión no debería ser de mayor preocupación para el alto mando culé, porque no fue el único involucrado en la agenda de Mendes, que también tuvo un cara a cara con Deco "para charlar de la estrella del Barça y de los otros futbolistas que representa", dijo Sport.

De la cumbre el joven jugador salió acompañado de su actual pareja, la cantante argentina Nicki Nicole, con quien se le ve muy seguido en distintos sitios de Barcelona.

A su vez, el propio Barcelona sabe que Mendes fue uno de los que más calma generó en el club con su respaldo a la continuidad de Lamine Yamal en la institución antes de su renovación hasta 2031.