¡ÚLTIMA HORA! Lamine Yamal reaparece con Nicki Nicole en un paseo de lujo

Lamine Yamal reaparece en sus redes sociales disfrutando de estos días junto a su novia Nicki Nicole en Croacia. El futbolista azulgrana está aprovechando que no hay sesiones de entrenamiento programadas con el FC Barcelona. La artista argentina compartió una historia en su perfil de Instagram donde está junto al futbolista dando un paseo en helicóptero, disfrutando de una espectacular vista.

Foto cortesía

Lamine y Nicki no ocultan su amor en las redes sociales, incluso compartieron que están en un momento dulce en su relación sentimental. Yamal reposteo la historia de la cantante argentina, con una broma destacando que Nicki se mareó con el viaje en helicóptero.

Molestia de Lamine Yamal

Es de recordar que Lamine Yamal no formo parte de la convocatoria de Luis de La Fuente en este parón de selecciones con España por las molestias en el pubis que lleva presentando las últimas semanas, que ademas lo obligó a perderse el duelo liguero contra el Sevilla.

Según los informes médicos, su tiempo de baja seria entre dos y tres semanas, por lo que aun no se tiene exactitud su disponibilidad para el siguiente encuentro ante el Girona, este próximo sábado 18 de octubre