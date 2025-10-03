La selección española decide echar para atrás la convocatoria de Lamine Yamal por esta razón (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El foco de la selección española actualmente está en Lamine Yamal, extremo que tuvo que ser desconvocado de la selección, para la doble fecha FIFA de la próxima semana, motivado a un tema de salud que ha generado un intercambio de opiniones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Barcelona.

Después del desafío de España ante Turquía el pasado 7 de septiembre, la estrella del FC Barcelona no pudo jugar con su club, sino hasta la jornada previa de La Liga ante la Real Sociedad, producto de una molestia y aparentemente recayó.

¿Lamine Yamal viene lastimado desde el duelo ante Turquía?

Por esa razón, el conjunto "Culé" emitió un comunicado, luego de la publicación de los futbolistas llamados por Luis De La Fuente, para medirse a Georgia y Bulgaria respectivamente, en el que indican que Yamal será baja el domingo ante el Sevilla en el choque por el torneo local, con la posibilidad de estar ausente hasta por tres semanas.

Posteriormente, la RFEF optó por echar para atrás el llamado de Lamine a los duelos internacionales y le dejó un recado al Barcelona. "En aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria", reseña parte del comunicado de la Roja.

¿Luis Del La Fuente no cuidó a Lamine Yamal?

La controversia referente a Yamal viene creciendo desde que se comenta que en el duelo ante Turquía, el extremo "Blaugrana" jugó con molestias y el técnico español, De La Fuente, hizo caso omiso.

Esos comentarios, concluyeron en críticas del dirigente Culé, Hansi Flick, hacia Luis y por ese motivo, se creó mucha tensión sobre esta estrella, quien solamente jugó un duelo y medio, antes de recaer de su lesión en la zona del pubis.