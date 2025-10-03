¡Con Messi a la cabeza! Argentina anuncia convocatoria para enfrentar a Venezuela en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Después de clasificar al Mundial de 2026 como primera en las Eliminatorias sudamericanas, la selección de Argentina comenzará su preparación para llegar en óptimas condiciones al próximo certamen del mundo. Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán dos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

La albiceleste dio a conocer la lista de convocados para los venidera compromisos, que incluye una mezcla de figuras consagradas y jóvenes promesas, lo que refleja la intención del cuerpo técnico de mantener una base sólida mientras se siguen evaluando nuevos talentos. Pese a que son solo encuentros de preparación, el director técnico agregó a parte de sus principales figuras que lo llevaron a convertirse en campeones del mundo en Qatar 2022.

Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez destacan en el llamado de Scaloni, que tendrá de frente a la Vinotinto desde el Hard Rock Stadium de Miami, el próximo viernes 10 de octubre. Será el segundo duelo en dos meses entre ambos combinados, luego de verse las caras en la penúltima jornada de las Eliminatorias Conmebol, que terminó en goleada de los vigentes monarcas del mundo (3-0) en Buenos Aires.

Convocatoria de Argentina vs Venezuela