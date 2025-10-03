De una foto a la selección: Gustavo Caraballo y su llegada a la Vinotinto (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El balompié es un deporte que siempre regala historias inspiradoras y la Vinotinto es la selección que es capaz de unir a todo un país en un mismo sentir. En esta ocasión, Gustavo Caraballo es una gran prueba que da una muestra de ambas cosas: inspiración y amor por la camiseta venezolana.

En la reciente convocatoria, el nuevo entrenador (interino) Oswaldo Vizcarrondo, dejo claro que desde ya debe comenzar la renovación en el conjunto nacional y llamó, en su mayoría, a futbolistas jóvenes para enfrentar a las escuadras de Argentina y Belice respectivamente.

La curiosa y conmovedora historia de Gustavo Caraballo:

Una de esas nuevas caras Vinotinto es justamente la de Caraballo, quien desde que era muy pequeño, observaba los juegos de la oncena criolla desde su casa junto a su familia y curiosamente le tomaron una foto en un duelo Vinotinto en su niñez, la cual marcó su destino.

Pues, curiosamente esa imagen salió a la luz recientemente y resulta, que el niño Gustavo observaba el juego por Meridiano Televisión y en la fotografía se le observa delante del televisor, pero el fondo sorpresivamente es de Oswaldo Vizcarrondo cuando era jugador activo de la selección.

Nadie se podía imaginar, no solamente que Caraballo cumpliría su sueño de ser convocado por la selección de su país, sino que su primer llamado se lo hizo aquel hombre que solamente podía observar a través de la pantalla en aquel momento.

¿Dónde juega Gustavo Caraballo?

Gustavo sigue siendo un juvenil de apenas 17 años, que actualmente juega en el Orlando City de la MLS como mediocampista y extremo. Su mejor actuación se divisó en la MLS Next Pro 2025, torneo en el que jugó 14 encuentros, anotó un gol y repartió tres asistencias, ahora buscará ver sus primeros minutos con la Vinotinto mayor.