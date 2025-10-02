Sonia O’Neill encabeza la convocatoria de la Vinotinto para el inicio de la Liga de Naciones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Femenina se prepara para un arranque lleno de expectativas en la CONMEBOL Liga de Naciones, con los duelos ante Chile y Paraguay que marcarán el inicio de la competencia. El seleccionador nacional, Ricardo Belli, dio a conocer la lista de convocadas, donde destacan tanto jugadoras experimentadas como jóvenes promesas que buscan consolidarse en el combinado nacional. Los partidos están programados para el 24 de octubre en casa frente a Chile y el 28 de octubre como visitante ante Paraguay.

Regresa de Sonia O’Neill

Entre las novedades más celebradas de esta convocatoria está el esperado regreso de Sonia O’Neill. Esta jugadora, que ha tenido destacadas actuaciones en ligas internacionales, vuelve a vestir la camiseta nacional después de un tiempo fuera del plantel. Su experiencia y liderazgo serán piezas clave para la estrategia defensiva del equipo, además de aportar un equilibrio entre juventud y veteranía que puede resultar decisivo en estas eliminatorias.

Convocadas

POR (Porteras)

Nayluisa Cáceres - UDG Tenerife (ESP)

- UDG Tenerife (ESP) Valeria Requenaes - ADIFFEM

- ADIFFEM Yéssica Velásquez - Ind. Santa Fe (COL)

DEF (Defensoras)

Estefany Neira - ADIFFEM

- ADIFFEM Michelle Romero - Calgary Wild FC (CAN)

- Calgary Wild FC (CAN) Bárbara Martínez - UDG Tenerife (ESP)

- UDG Tenerife (ESP) Yenifer Giménez - Servette FC (SUI)

- Servette FC (SUI) Sabrina Araujo-Elorza - Northeastern U. (USA)

- Northeastern U. (USA) Sonia O'Neill - Calgary Wild (CAN)

- Calgary Wild (CAN) Raidelrin Carrasco - Levante UD (ESP)

- Levante UD (ESP) Gilary Díaz - Caracas FC

MED (Mediocampistas)

Gabriela García - Atlético de Madrid (ESP)

- Atlético de Madrid (ESP) Daniuska Rodríguez - Club Unión Torrense (POR)

- Club Unión Torrense (POR) Dayana Rodríguez - Corinthians (BRA)

- Corinthians (BRA) Melanie Chirinos - ADIFFEM

- ADIFFEM Lourdes Moreno - Gremio (BRA)

- Gremio (BRA) Bárbara Sandoval - ADIFFEM

- ADIFFEM Karlis Durán - Caracas FC

- Caracas FC Floriangel Apóstol - Deportivo La Coruña (ESP)

DEL (Delanteras)

Deyna Castellanos - Portland Thorns (USA)

- Portland Thorns (USA) Enyerliannys Higuera - Atlético San Luis (MEX)

- Atlético San Luis (MEX) Joemar Guarecuco - América de Cali (COL)

- América de Cali (COL) Mariana Speckmaier - Durham (ING)

- Durham (ING) Bárbara Olivieri - Tigres (MEX)

- Tigres (MEX) Génesis Flórez - ADIFFEM

- ADIFFEM Ailino Herrera - Caracas FC

Ausencias en el plantel venezolano

Por otro lado, La Vinotinto Femenina anunció que Verónica Herrera no podrá formar parte de la convocatoria para las Jornadas 1 y 2 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina debido a una ruptura miotendinosa en el recto anterior del muslo izquierdo. La lesión obliga a la defensora a mantenerse al margen mientras avanza en su proceso de recuperación, siendo una baja sensible para el cuerpo técnico de Ricardo Belli.

Por su parte, Marianyela Jiménez tampoco estará disponible para estos primeros compromisos, ya que se encuentra resolviendo asuntos migratorios que le impiden incorporarse al plantel en este momento. Estas ausencias modifican la lista inicial de convocadas, aunque el equipo mantiene su estructura con jugadoras experimentadas y jóvenes promesas listas para enfrentar los duelos ante Chile y Paraguay.