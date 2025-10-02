La Vinotinto

La Vinotinto femenina inicia en Venezuela su camino al Mundial 2027: Entradas ya a la venta

Por

Meridiano

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 05:53 pm

La Vinotinto femenina quiere mejorar la imagen tras lo que fue la temprana eliminación en la CONMEBOL Copa América

El sueño mundialista para la Vinotinto femenina ya tiene la hoja de ruta trazada y los detalles del cronograma que marcarán esta pauta de la 𝑪𝑶𝑵𝑴𝑬𝑩𝑶𝑳 𝑳𝒊𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔. Justamente, el puntapié inicial ya fue presentado por la FVF, que anunció el recinto venezolano el que las criollas intentarán dar el primer paso.

Se trata del remodelado Estadio Metropolitano de Lara, que será epicentro del compromiso de las vinotintos ante su par de Chile el venidero 24 de octubre.

Para las dirigidas por Ricardo Belli será importante iniciar con buen pie este recorrido, sobre todo al saber que sus dos venideros compromisos se jugarían en condición de visitante.

El primero de ellos contra Paraguay el 28 de octubre y el segundo ante la oncena de Colombia, previsto para el 28 de noviembre también de 2025

Las entradas están a la venta para ver a La Vinotinto 

En la misma reciente publicación de la federación se apuntó que los boletos para ese cotejo ya se encuentra a la venta, a través del portal: www.fvf.com.ve (venta exclusivamente online).

A su vez, detallaron que el canje de entradas se iniciará a partir del 4 de octubre en las siguientes taquillas físicas:

Barquisimeto:
Ticketplate: Av. La Manga, Tienda Ovejita
Forum: Av. Libertador, Barquisimeto
Jagi: C.C Sambil, Barquisimeto

Caracas:
Ticketplate: C.C El Tolón
Forum : Zona Rental
Jagi: C.C Sambil, La Candelaria

Valencia
Forum: Mañongo

Lechería
Ticketplate: C.C Oasis, Tienda Hero

Hay que recordar que la Vinotinto femenina tendrá que jugar ocho jornadas en estas eliminatorias, en la que no se medirá ante Brasil, que ya tiene su cupo asegurado a la Copa del Mundo tras ser el país sede del magno evento.

 

