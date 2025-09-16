Los Vinotintos que jugaran los torneos de la UEFA esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano ha ganado un importante terreno en el panorama internacional, y una muestra de ello es la presencia de jugadores de vinotinto en los torneos más prestigiosos de Europa. Desde la UEFA Conference League hasta la Champions League, varios criollos se preparan para dejar su huella en el viejo continente.

Futbolistas venezolanos en las competiciones europeas:

UEFA Champions League

Yiandro Raap con el Jong PSV, el jugador venezolano de 19 años tendrá la oportunidad de brillar en la máxima competición europea enfrentándose a la élite del fútbol.

UEFA Europa League

Sergio Córdova con el Young Boys

Kervin Andrade con el Maccabi Tel Aviv

Alejandro Gómes con el On Lyon

Adrián Palacios con el Genk

Marco Libra con el Bologna

UEFA Conference League