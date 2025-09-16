UEFA

Los Vinotintos que jugaran los torneos de la UEFA esta temporada

Yiandro Raap con el Jong PSV, el venezolano de 19 años  tendrá la oportunidad de disputar la UEFA Champions League 

Por Oriana Garcia
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 09:40 am
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano ha ganado un importante terreno en el panorama internacional, y una muestra de ello es la presencia de jugadores de vinotinto en los torneos más prestigiosos de Europa. Desde la UEFA Conference League hasta la Champions League, varios criollos se preparan para dejar su huella en el viejo continente.

NOTAS RELACIONADAS

Futbolistas venezolanos en las competiciones europeas:

UEFA Champions League

Yiandro Raap con el Jong PSV, el jugador venezolano de 19 años  tendrá la oportunidad de brillar en la máxima competición europea enfrentándose a la élite del fútbol.

UEFA Europa League

  • Sergio Córdova con el Young Boys
  • Kervin Andrade con el Maccabi Tel Aviv
  • Alejandro Gómes con el On Lyon
  • Adrián Palacios con el Genk
  • Marco Libra con el Bologna

UEFA Conference League

  • Luis Balbo con la Fiorentina
  • Yeferson Chacón con el AEK Larnaca

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada
Martes 16 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
UEFA