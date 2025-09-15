Rafael Dudamel en el aire en Colombia mientras su nombre suena en la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Las horas siguen su curso y en la Vinotinto el debate no ha dejado de girar sobre los nombres que están sobre la mesa para tomar el timón, tras la salida de Fernando 'Bocha' Batista. Uno de los tantos que han sonado es el de Rafael Dudamel, quien hoy está viviendo en Colombia una situación de limbo.

El venezolano es el mandamás del Deportivo Pereira y no estaría atravesando su mejor situación, en medio de rumores que hablan de una crisis interna que estaría explicando los más recientes resultados.

El club había iniciado muy ilusionado con el arranque del semestre, con victorias importantes ante Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas, que hicieron poner la lupa sobre el El ‘Matecaña’, sin embargo, con el paso de los días una situación económica estaría influyendo en la tranquilidad de ese vestuario y así lo dejó entrever el mismo técnico.

El caos puntualmente estaría enfocado en algunas deudas que mantendría la entidad con varios de los jugadores de esa plantilla, escenario que mantendría el foco fuera de lo futbolístico.

Las palabras de Rafael Dudamel

El cuadro suma cuatro juegos sin ganar, con un saldo de dos empates y dos derrotas, en los que a todas luces para el entrenador existen distintos aspectos que influyen.

“Además de un buen rival, la dificultad pasaba por nuestro momento anímico. En la semana lo habíamos conversado en los entrenamientos, que no estamos en un momento que nos fluye el fútbol. Había que entender y aceptar que íbamos que luchar: no sé si sea casualidad, pero el semestre pasado ocurría lo mismo en el bajón de rendimiento. Tuvo que salir un entrenador para que llegáramos nosotros y el equipo reaccionara anímicamente”, dijo en rueda de prensa.

“Quizás las cosas que hoy están pasando no son las mismas. Todos tenemos un bajón en la Liga, llevamos tres partidos así y debemos salir de este bache rápido. Somos conscientes de ellos y no estamos ajenos a esta realidad. Si hay algo que no puedo discutir es que dentro de todas las dificultades se trabajan bien, pero cuando la cabecita no está tranquila, la máquina no funciona bien y no existe esa lucidez. Esperemos que esta semana podamos empezar a encontrar nuevamente la tranquilidad necesaria y correcta para que el foco esté solamente en fútbol”, agregó.

Unas declaraciones de Rafael Dudamel que dejan entrever una minicrisis a lo interior del grupo y que coinciden con el contexto en el que su nombre suena muy fuerte entre los candidatos venezolanos para la Vinotinto junto a otros como Richard Páez y César Farías. El mismo periodista Mario Alberto Sánchez informó hace poco que en la FVF es una opción.