¡Otro argentino! FVF habría iniciado gestión para traer a este técnico a la Vinotinto

En la Vinotinto hay un debate instaurado desde que el argentino Fernando 'Bocha' Batista dejó de ser el técnico, tras quedar sin opciones de clasificarse al Mundial 2026, después de perder con Colombia (3-6) en la última jornada de las eliminatorias mundialistas.

Ese debate no es otro que sobre el nombre que pueda asumir los galones en la selección y la lista de candidatos ya tiene nombre muy interesantes. Sobre todo, porque en las horas más recientes se informó sobre la inclusión de otro argentino.

Se trata de Ricardo Gareca, que viene de cumplir un ciclo negativo con Chile y que sería el principal nombre para asumir el mando en el combinado venezolano, esto según comunicó el periodista también argentino, Mariano Olsen, que trabaja para el canal colombiano WinSports.

"La Federación Venezolana de Fútbol tiene gestión iniciada con RICARDO GARECA para ofrecerle la dirección técnica de la @SeleVinotinto", escribió el comunicador en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

La Vinotinto prefiere a un extranjero

Otro de los datos que aportó el propio Olsen en su publicación tendría que ver con el perfil que tiene en mente el alto mando de la federación venezolana, priorizando un estratega internacional

"En los altos estamentos de ese país la preferencia es que el próximo entrenador sea extranjero", apuntó Mariano. Y es que, en esa dirección, también recientemente se puso a un brasilero como opción.

Sorpresivamente, el carioca en la lista sería Adenor Leonardo Bacchi, reconocido director técnico brasileño, mejor conocido como 'Tite', según información difundida por el periodista Carlos Tarache.

Con todo eso, los nombres de técnicos venezolanos no han dejado de estar en la discusión, desde la preferencia del público del país, que han posicionado nuevamente a estrategas como Richard Páez, César Farías y Rafael Dudamel.

De hecho, el primero de esos tres en una entrevista exclusiva con Meridiano se ofreció para ser el hombre que tome el timón en este momento de la Vinotinto.