¿Llegará su llamado? Joya mexicana brilla en la Liga MX y sueña con la Vinotinto

El fútbol mexicano ha sido testigo del notable ascenso de Ángel Azuaje, un joven defensor de 20 años cuyo desempeño en la Liga MX no ha pasado desapercibido.

A pesar de haber nacido en México, su sueño es representar a la selección nacional de Venezuela, un anhelo que ha manifestado en múltiples ocasiones y por el cual está haciendo méritos significativos en la presente temporada.

Una evolución evidente

El cuerpo técnico de los Pumas de la UNAM ha apostado por la juventud y el talento de Azuaje, dándole una mayor relevancia en el primer equipo. El zaguero ha respondido a esta confianza con creces, demostrando una madurez y un rendimiento que superan las expectativas.

En lo que va de campaña, ha disputado cinco partidos y ha logrado ser titular en cuatro de ellos, consolidándose como una opción fiable en la defensa del equipo.

Pero su impacto va más allá de los minutos jugados. Las estadísticas lo colocan como uno de los defensores más efectivos de la Liga MX. De hecho, es el quinto defensor de la liga con el mayor porcentaje de duelos aéreos, defensivos y ofensivos ganados, un logro impresionante que habla de su solidez y capacidad para imponerse en el campo.

¿El próximo convocado por la Vinotinto?

La salida de Fernando Batista de la dirección técnica de la selección venezolana abre un nuevo panorama y una oportunidad para jóvenes talentos como Ángel Azuaje. Su consistencia, su rendimiento ascendente y su profundo deseo de vestir la camiseta de la Vinotinto lo convierten en un candidato ideal para ser considerado en la próxima convocatoria.

Sin duda, no sería una sorpresa ver su nombre en la lista de los próximos convocados, demostrando que el talento venezolano sigue emergiendo y fortaleciendo a la Vinotinto desde diversas partes del mundo.