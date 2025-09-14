Richard Páez explicó a Meridiano por qué lleva tiempo sin dirigir (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de unos días muy movidos sobre la Vinotinto, tras quedarse sin opciones de clasificar al Mundial 2026, el debate futbolero está copando los principales foco de opinión y en Meridiano hemos conversado en exclusiva con un seleccionador que hizo historia con la selección. Se trata de Richard Páez, que dejó declaraciones interesantes de repasar.

La entrevista, que puedes verla por completo en nuestra multiplataforma y la encuentras completa en dos partes también en el canal de Youtube y la sección 'Mediriano Premium' del portal, dejó frases importantes a destacar, como cuando el estratega contó por qué ha estado ausente de los banquillos recientemente.

El tema surgió en un momento en el que el mismo estratega se ofreció a dirigir a la Vinotinto en esta etapa de incertidumbre, después del despido de Fernando 'Bocha' Batista, y donde se le preguntó si se mantenía actualizado pese a registrar 70 años de edad.

"Ellos (la FVF) habían traído a Pekerman con 72 años y yo tengo 70. Yo estaba adelantado, porque en 2007 estaba hablando de sincronismos, de fútbol de coordinación, de fútbol de pases filtrados, de llegada por doble oleada. Yo estaba adelantado y hoy lo estamos viendo como una realidad actual en el fútbol. Entonces ten la seguridad que la experiencia que he tenido es una acumulada en conocimiento, concepto. En comprender la idea...no creo que tenga ninguna dificultad", dijo de entrada.

¿Por qué Richard Páez no ha dirigido recientemente?

El técnico apuntó inicialmente que debió alejarse de los banquillos por la pandemia del covid-19 cuando estaba al frente de Mineros en el fútbol venezolano.

"No he estado activo porque lamentablemente me vine a Estados Unidos en la época de la pandemia cuando estaba dirigiendo a Mineros y en ese momento por la pandemia tuve que suspender dirigir a Mineros, por esa característica que había una enfermedad considerada letal y que vimos lo que pasó", expresó.

Y luego agregó: "Entonces me vine para acá y aquí he tardado para conseguir un papeleo para volver a tener posibilidad internacional. Ya los tengo, este año pude resolver esa situación y ya tengo una visa internacional de salida como residente".

En medio de todo, estas declaraciones surgen en unos días en los que el nombre de Richard Páez ha sido puesto sobre la mesa por una parte de la afición de la Vinotinto, que quiere verlo al frente del combinado para encarar el ciclo mundialista de cara a 2030.