Richard Páez en exclusiva para Meridiano se ofrece a la Vinotinto: "Jorge Giménez, yo soy capaz de dirigir a la selección" (+Video)

La selección de Venezuela sigue en el foco de la opinión pública, tras quedarse sin opciones de clasificar al Mundial 2026. Y los protagonistas, que han hecho historia con el combinado nacional han salido a dejar varias declaraciones. Uno de ellos Richard Páez, a quien Meridiano entrevistó en exclusiva para su multiplataforma (la entrevista completa la encuentras en el canal de Youtube y la sección 'Mediriano Premium' del portal).

En las declaraciones, fiel a su estilo, no rehuyó a las preguntas y respondió con total franqueza cuando se le preguntó si aceptaría hacerse cargo del equipo nacional, con la salida de Fernando 'Bocha' Batista.

Al estratega se le puso sobre la mesa un escenario en el que el propio presidente federativo le llame y le ofrezca reconducir a un equipo como el actual, que debe restructurar muchas cosas para el objetivo del Mundial 2030.

"Eso me recordaría a la llamada de Rafael Esquivel en el 2001. La misma llamada recibiría de Jorge Giménez. Seguro me diría: 'Profesor, ¿usted será capaz de asumir este sartén por el lado caliente que le vamos a dar de ser un equipo como hemos perdido el camino?', así me dijo Rafael Esquivel: '¿Serías capaz de dirigir a esta selección? Tú que has criticado tanto, que has hablado y dicho que no representa al fútbol de Venezuela eso de jugar temeroso, ¿tú eres capaz de dirigirla?", dijo de entrada el DT.

Las palabras de Richard Páez sobre volver a la Vinotinto

De forma directa y concisa lo digo: "Jorge Giménez yo soy capaz de dirigir la selección nacional". Así, sin más y sin tapujos, se puso a la orden de la selección y reconoció que sueña con una nueva oportunidad.

"Y esta selección nacional que más quiero ahora, con más experiencia, con más canas, que no significan que esté jubilado y retirado como dice la gente. Ahora sé más. Lo que pasa es que ahora lo veo con una visión mucho más tranquila, más serena, pero no pierdo mí pasión irreverente en mí forma de pensar y mis jugadores sabrán y volverán a tener la satisfacción de jugar en un equipo donde ellos se sientan protagonistas", comentó.

Y agregó: "Claro que sí, le digo a Jorge Giménez, ¿cómo no voy a ser capaz de dirigir la selección de Venezuela? Que la levantamos de la tumba y la colocamos en el plano internacional de tú a tú con cualquier rival, aprendiendo a ganar de visitante como de local. No era diferencia para nosotros querer ganar de visitante como de local, porque esa fue la mentalidad que sembramos".

Al mismo tiempo se le consultó sobre si ve posible que esa llamada ocurra, sobre todo con las diferencias evidentes entre él y el mandatario de la federación: "En los momentos de ahogo la gente pierde los pensamientos negativos y busca algo positivo de donde agarrarse. Ellos saben que Richard Páez puede ser el salvavidas que rescate a la selección nacional. Eso lo tiene que responder Jorge Giménez, sería bueno que le preguntaran...El teléfono está abierto y él (Jorge Giménez) sabe mí teléfono".

Hay que recordar que Richard Páez dirigió a la Vinotinto desde el periodo 2001 a 2007, en un tiempo en el que se le adjudica haber cambiado la mentalidad del futbolista venezolano por una más ganadora.