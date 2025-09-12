Rafael Dudamel es candidato a dirigir a la Vinotinto tras el despido de Batista

Suscríbete a nuestros canales

La destitución de Fernando 'Bocha' Batista de la Vinotinto dejó sobre la mesa un debate importantísimo sobre su sucesor y en las horas más recientes algunos nombres ya figuran en esa discusión, entre ellos el de Rafael Dudamel.

El estratega que hoy dirige en el fútbol colombiano al Deportivo Pereira sería una de las opciones de mayor peso a lo interno de la FVF (Federación Venezolana de Fútbol).

Al menos, así lo contó el periodista Mario Alberto Sánchez a través de su cuenta en la red social X (Antes Twitter). "El profesor Rafael Dudamel es candidato por parte de la FVF para ser DT de la Vinotinto", escribió el comunicador.

El palmarés de Rafael Dudamel que lo respalda para la Vinotinto

El yaracuyano es uno de los entrenadores más respetados de Venezuela en el concierto internacional, sobre todo en Colombia donde lo tienen con gran renombre por todo su palmarés alcanzado y ha sido elegido hasta dos veces como el mejor DT.

Basta con revisar que suma hasta dos títulos en ese país, el primero con Deportivo Cali (2021) y luego lideró a un Atlético Bucaramanga a conseguir su primera estrella en el balompié cafetero.

A su vez, también resalta su faceta como formador, sobre todo con aquella gesta que pudo lograr al llevar a Venezuela a la final del Mundial sub-20 del año 2017, así como antes pudo también clasificar como segunda en la tabla a la selección sub-17 a la Copa del Mundo del 2013.

De concretarse esta decisión, Rafael Dudamel sumaría su segundo ciclo al mando de la Vinotinto, después de haber estado al frente durante en un periodo desde 2016 y 2020, en los que alcanzó dos ediciones clasificando a cuartos de final (2016 y 2019) y ser eliminado por la Argentina de Lionel Messi.