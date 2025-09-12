El emotivo mensaje de Jon Aramburu tras la eliminación de La Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El jugador Vinotinto Jon Aramburu, envió un mensaje a través de su red social de instagram, luego de la derrota frente a Colombia que costó las aspiraciones de poder clasificar al repechaje Marzo 2026 con miras a la cita mundialista.

El defensa venezolano, comenzó su palabras expresando “Es difícil encontrar las palabras después de un golpe tan duro, tal vez ni existan para describir como nos sentimos todos ahora. El martes vivimos la caída más grande de mi carrera y quizás la de muchos de mis compañeros, cuando tienes la expectativa tan alta y no se cumple, la herida parece nunca tener fin y así estamos todos ahora”.

Entre sus líneas dio un agradecimiento especial a sus compañeros con más trayectoria en la selección “Quería agradecer a Salo y a Tomás, gracias por ser el ejemplo de todos, sobretodo de los más jóvenes, gracias por demostrar como es que se viste esta camiseta de verdad, con esa valentía y honor, sin dejar de intentarlo una y otra vez, a pesar de cada caída. Quizá no lo lograron, pero cuando se logre, en gran parte será por el legado que ustedes dejaron”.

“A mis compañeros por estar siempre unidos a pesar de los momentos duros. Lo sufrimos hasta el final, trabajamos día a día, nos entregamos cuerpo y alma a un solo objetivo que no se nos dio, pero lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Al cuerpo técnico y dirigentes porque siempre sentimos su respaldo e hicimos una familia hermosa. Que se recordará por siempre” puntualizó Aramburu.

Del mismo modo envió un mensaje especial a la afición venezolana “Y por últimos a ustedes, los aficionados, solo me queda decirle gracias por todos su apoyo. Venir con la selección es lo más hermoso del mundo, y en gran parte, gracias a ustedes. En cada país, en cada hotel, cada banderazo. Estuvieron siempre cerca cuando más los necesitábamos, gracias Maturín por ser este fortín que nos impulsaba cada partido a salir a dar lo mejor de cada uno, gracias por hacernos sentir lo mejores, aun cuando no lo somos. Gracias por absolutamente todo, perdón por fallarles en el momento más importante”.

“Nos levantaremos, pelearemos y nos prepararemos”

Jon Aramburu, señaló que recuperarán fuerzas para volver a dar lo mejor de sí con la camiseta Vinotinto “Nos levantaremos, pelearemos y nos prepararemos una vez más, con todas las fuerzas para volver a defender esta bandera y llevarla al lugar donde se merece, por ustedes por nosotros, por Venezuela”.