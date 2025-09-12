¡Dio la cara! Este Vinotinto quedó entre los máximos goleadores de las Eliminatorias

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela consumó el peor fracaso de su historia futbolística, al caer goleada por Colombia 3-6 en el partido más importante en la historia del balompié nacional. De esta manera, La Vinotinto quedó eliminada de la contienda por un cupo a la Copa del Mundo de 2026, y esto marcó el final del ciclo de Fernando Batista como seleccionador.

Sin duda, fue una jornada negra para nuestro país, que generó que una eliminatoria, que debía ser histórica, se convirtiera en una pesadilla que debemos olvidar rápidamente si queremos levantar, y que nuestro fútbol vuelva a ser competitivo a nivel regional lo más pronto posible.

La gran mayoría de las cosas que dejó el camino al Mundial de 2026 son negativas, sin embargo, dentro de tantos datos negativos, surgió uno que sirve para al menos darle mérito a una de las piezas más importantes que ha tenido la selección en los últimos años: Salomón Rondón.

Rondón entre los goleadores

Y es que, al haberse disputado la totalidad de los encuentros pautados en esta competición, ya conocemos oficialmente las tablas definitivas de líderes individuales de la Eliminatoria, y contamos con la particularidad de que un jugador de La Vinotinto estuvo entre los máximos goleadores.

Con sus seis anotaciones, Salomón Rondón aparece como el quinto máximo artillero del camino a 2026, igualado con Enner Valencia, y solo superado por Luis Díaz (7), Miguel Terceros (7) y Lionel Messi (8).

Y es que, a pesar de las dificultades, se puede decir que Salomón Rondón tuvo una buena eliminatoria. El delantero venezolano le marcó a Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Colombia, todos en casa, por lo que logró responder a lo que se le pedía en múltiples ocasiones.