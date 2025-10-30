Real Madrid ante un problema serio en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Dani Carvajal está fuera de combate nuevamente y viene a traer sobre la mesa un dato preocupante en el Real Madrid sobre el nivel de lesiones que ha sufrido la zona defensiva del equipo.

Por ejemplo, para tener una idea, en el diario Marca hicieron un trabajo reciente en el que apuntaron que son hasta 47 lesiones sufridas en la retaguardia del conjunto merengue en tan solo dos campañas.

Y la preocupación nace por el handicap que esto representa en los distintos momentos del curso, en el que los madridistas suelen pelear los títulos.

Real Madrid y actualidad en defensa

Sin ir muy lejos, en este momento hasta tres defensas siguen fuera de la disponibilidad para Alonso, dos de ellos con potencial de titulares como Rüdiger y Carvajal, mientras Alaba es una pieza clave en la rotación.

En la propia 2025-26 el recorrido ya ha registrado a cinco defensas de baja y que han sido llenadas a base de parches, reajustando constantemente la zona de atrás.

Rüdiger, Mendy, Carvajal, Arnold, Militao, Huijsen y Alaba son los nombres protagonistas de estas situaciones que preocupan y quienes a la vez han ido tapando las ausencias de cada uno.

Los únicos con mayor regularidad en este Real Madrid han sido Raúl Asencio, Fran García y Álvaro Carreras, sin embargo el resto de la línea no ha podido vencer este mal. Tanto es así que Alonso no ha tenido más remedio que buscar alternativas en el lateral derecho, utilizando a Asencio y Valverde en esa demarcación constantemente.