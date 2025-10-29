La Superliga reaparece y obtiene nueva victoria ante UEFA, LaLiga y RFEF

Suscríbete a nuestros canales

El conocido proyecto denominado como 'La Superliga' parece tener más vidas que un gato y recientemente dio muestras de esto. Cuando recientemente recibió buenas noticias en un contexto que apuntaba a que la idea podía ser enterrada.

Y es que, las buenas nuevas se las dio la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó un recurso de la UEFA, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que buscaba acabar con la discusión del debate de la legalidad del certamen.

Este litigio ha seguido abierto porque desde la Superliga consideran que UEFA mantiene un abuso de posición dominante en las competiciones de fútbol en Europa.

Justamente, esta nueva sentencia da la razón al proyecto y cuenta con carácter ejecutorio, que sirve para refrendar lo que en su día fijó el auto de la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid.

¿Qué decía ese auto para la Superliga?

Pues bien, aquella decisión enviaba una orden a la UEFA a que pusiera fin a las restricciones injustificadas y desproporcionadas, que violaban los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

A su vez, también ordena que se les prohíba a los tres organismos cualquier reiteración de conductas futuras, al tiempo que pide remover todas las medidas anticompetitivas que se hayan producido antes o durante del anuncio del nuevo certamen, que se dio a conocer el 18 de abril de 2021.

Con el nuevo pronunciamiento, los tres entes que querían acorralar al proyecto deberán asumir la decisión o de lo contrario tienen hasta 20 días para elevar una apelación ante este Tribunal.

Se abre la puerta para una demanda

Aunque la idea de este nuevo torneo ha perdido mucho peso mediático, solo con el Real Madrid como más visible defensor, puede encontrar en este desenlace la gasolina para reimpulsar el proyecto. Sobre todo, esta decisión también abre la puerta de nuevas batallas legales.

Precisamente, una de ellas podría ser una demanda multimillonaria de la Superliga a la UEFA por daños y perjuicios, que de proceder dejaría otro escenario sobre la mesa.