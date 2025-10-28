El mundo reaccionó al berrinche de Vinicius y se abre la puerta de salida del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El clásico de España más reciente entre Real Madrid y Barcelona, favorable a los merengues 2-1, ya tiene más de 48 horas de disputado y aún sigue dejando debates sobre la mesa. Sin embargo, uno de ellos se ha centrado en un nombre muy puntual: Vinicius Jr.

Sí, el brasilero en este momento es centro de distints tertulias. No precisamente por lo que hizo dentro del partido ante los culés, sino por la imagen que está dando la vuelta al mundo de la secuencia en la fue sustituido por Rodrygo al minuto 72'.

Ese momento dejó a más de uno perplejo ante la reacción efusiva del brasilero, con notable molestia sobre la decisión de su entrenador Xabi Alonso, a quien ni lo miró en su abandono del campo.

Lo cierto es que esta imagen ha sido reseñada por completo en importantes medios del mundo, lo que puede ser un antes y un después de la historia de 'Vini' como merengue.

¿Vinicius Jr se aleja del Real Madrid?

Las palabras del jugador: “¡me voy, mejor me voy!“, cuando iba encaminado al banquillo en medio de su cólera han revelado que las escenarios de irse no son tan lejanos como se pensaba en otros días.

Según el propio Diario As, el brasilero ya se piensa abandonar su lugar como madridista si la situación permanece, en la que no parece un indiscutible en los planes de Alonso.

En Francia L’Équipe tituló “¿Caprichoso o incomprendido?”, mientras en La Gazzetta dello Sport la calificación fue de “Escena absurda”. En Alemania tampoco pasó desapercibido y desde Bild se soltó: “Fue un estallido completamente innecesario”.

No obstante, en Estados Unidos se lanzó desde The Athletic un preludio de lo que puede ser la campaña para el Real Madrid y el futbolista de permanecer las cosas como van: “No va a ser una temporada fácil”.

Finalmente, todo lo anterior lo que viene a confirmar es que hay 'Caso Vinicius' en el Real Madrid y que el tiempo avanza para conocer el desenlace de esa historia entre el futbolista y club.