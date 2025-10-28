El exigente calendario culé para perseguir el liderato del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la derrota en el clásico del FC Barcelona, el jugador culé Marcus Rashford expresó en sus redes sociales “Es una maratón, no un esprint”. Y es que, el Real Madrid ha sacado una ventaja sobre el Barça de cinco puntos en la Liga. En este escenario ahora los dirigidos por Hansi Flick tienen una carrera de fondo que no debería tener ni un margen de error.

Por los momentos, azulgranas y blancos no se medirán en un duelo, como mínimo, hasta una hipotética final de la Supercopa, que se llevará a cabo el 11 de enero. En el calendario tendrán que jugar 8 jornadas de Liga, 3 de Champions y una eliminatoria de Copa del Rey.

Tanto el Real Madrid como el Barcelona jugarán cinco partidos en casa y seis fuera. Los de Xabi Alonso se les viene cinco partidos consecutivos fuera del Santiago Bernabéu, luego del partido del próximo sábado en casa contra el Valencia.

Sobre la mesa, Barça y Madrid tienen un calendario con complejidades similares. Visitarán el Lluís Companysel Elche, Athletic, Alavés, Eintracht y Osasuna. Los de Flick viajarán a Brujas, Vigo, Stamford Bridge, Benito Villamarín, La Ceràmica y Cornellà.

Mientras que los de Xabi Alonso, recibirán a Valencia, Celta, Manchester City, Sevilla y Betis. Luego de ese encuentro frente al Valencia, tendrán cinco viajes seguidos. Los tres primeros serán escenarios complicados como de costumbre: Anfield, Vallecas y el Martínez Valero. Después corresponden el Montilivi y, más tarde, el de Mendizorroza.

La Supercopa

La Supercopa será una perla a mitad de temporada. Desde que el torneo se celebra en Arabia Saudí, las últimas cuatro campañas, quien ha resultado ganador se ha llevado LaLiga. Dos para el Barça y dos para el Madrid.