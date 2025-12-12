MLB: Willson Contreras podría mudarse a la Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han iniciado conversaciones con los Cardenales de San Luis para evaluar la posibilidad de adquirir al primera base Willson Contreras. Según reportes de Chris Cotillo de MassLive.com, la organización busca alternativas mientras espera la recuperación de su joven estrella Triston Casas, quien podría regresar a mitad de la temporada 2026.

Casas, considerado uno de los pilares del futuro de Boston, sufrió una lesión que lo mantendrá fuera de acción durante gran parte de la campaña 2026. Aunque el club confía en su regreso, la incertidumbre obliga a la gerencia a explorar opciones inmediatas. En este contexto, Contreras aparece como un candidato atractivo por su experiencia y capacidad ofensiva, pese a que su rol principal en la MLB ha sido como receptor.

Relación entre Boston y San Luis

La posible negociación por Contreras se enmarca en un antecedente reciente: el traspaso del lanzador derecho Sonny Gray desde San Luis a Boston. No está claro si las conversaciones por el primera base fueron parte de esas negociaciones o si se desarrollaron de manera independiente. Lo cierto es que ambas franquicias mantienen un canal abierto que podría facilitar futuros acuerdos.

Cláusula de no cambio

Un factor determinante en cualquier posible transacción es la cláusula de no-trade que posee Willson Contreras. A sus 33 años, el venezolano tiene la potestad de aprobar o rechazar cualquier movimiento. Esto significa que, incluso si los equipos llegaran a un acuerdo, la última palabra estaría en manos del jugador. Su disposición a cambiar de organización será clave para definir el desenlace.

Willson Contreras, reconocido por su poder al bate y liderazgo en el clubhouse, podría aportar estabilidad a la alineación de los Medias Rojas en un momento de transición. Su versatilidad defensiva, capaz de desempeñarse tanto detrás del plato como en la inicial, le da un valor adicional. Para Boston, contar con un bate confiable en medio de la alineación sería un alivio mientras esperan el regreso de Casas.