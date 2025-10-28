¿Cómo enfrenta el Real Madrid la nueva lesión de Daniel Carvajal?

Suscríbete a nuestros canales

Después de disputar 'El Clásico' contra el Barcelona el pasado domingo, el cual ganaría el Real Madrid dos goles por uno en el Estadio Santiago Bernabéu, Daniel Carvajal ha sido diagnosticado con una nueva lesión.

En esta oportunidad, se trata de un cuerpo libre articular en su rodilla derecha, por lo que estará de baja, al menos, hasta el mes de enero, tal como afirma la periodista española Arancha Rodríguez.

El lateral español ha sido víctima de varios infortunios recientemente. De hecho, durante buena parte de la pasada campaña estuvo fuera debido a una lesión de ligamento cruzado anterior. Del mismo modo, previo a su lesión de rodilla, había tenido problemas musculares.

Dura baja para el Real Madrid

El historial de Carvajal no revela buenas noticias para la escuadra blanca, que pierde a su primer capitán y uno de sus mejores defensores durante el resto de la primera mitad de la temporada.

Como jugador, el nacido en Leganés se ha caracterizado por su carácter fuerte y por su agresividad dentro del campo, ejecutando múltiples entradas fuertes a los delanteros rivales, cosa que habría influido en su lesión.

Alternativas en defensa

Afortunadamente, el Real Madrid es un equipo que se ha reforzado bien en el mercado de verano, de modo que la principal alternativa por la banda derecha sería Trent Alexander-Arnold, quien recién se recupera de otro infortunio.

Otras opciones que se barajan podrían ser la de Álvaro Carreras, quien originalmente es lateral izquierdo, a pierna cambiada, aunque Xabi Alonso podría recurrir a Eduardo Camavinga o Aurélien Tchouaméni, quienes han jugado en esa posición.

Retos del Real Madrid

La escuadra merengue es líder en LaLiga EA Sports de España y mantiene un puntaje perfecto en las tres primeras jornadas de la Liga de Campeones de la UEFA, por lo que busca que la baja de Carvajal no sea tan dolorosa y pueda competir por los tres grandes torneos de la temporada.