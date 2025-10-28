Liga de Naciones Femenina: La Vinotinto buscará los tres puntos en Paraguay (Previa)

Este domingo, la selección venezolana femenina de fútbol llegó a Asunción para preparar su segundo partido en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027.
Allí se medirá ante su similar de Paraguay este martes en el Estadio La Huerta. Luego de empatar sin goles en casa frente a Chile, el equipo de Ricardo Belli espera sacar un resultado positivo de su primer choque como visitante.
Por parte de las dueñas de casa, su último partido fue contra Argentina en Buenos Aires, cayendo por un marcador de tres a uno, por lo que buscan redención para así soñar con los puestos mundialistas.
'La Vinotinto' se encuentra en medio de un proceso que arrancó este año con Belli a la cabeza, regresando así distintas figuras como Deyna Castellanos, Sonia O'Neill o Lourdes 'Kika' Moreno, quienes esperan recuperar protagonismo en la selección.
Datos del partido
- Fecha: Martes 27 de noviembre de 2025.
- Hora: 20:00 (Asunción, GMT-3); 19:00 (Caracas, GMT-4)
- Estadio: La Huerta. Asunción, Paraguay.
- Árbitro: Dione Rissios (Paraguay)
- ¿Dónde ver?: Televen (Venezuela), DSports (Sudamérica), Canal de YouTube Conmebol (resto del mundo).
Alineaciones probables
Paraguay: Cristina Recalde; Naomi De León, Dahiana Bogarín, Deisy Ojeda; Cindy Ramos, Celeste Aguilera, Liz Barreto, Camila Arrieta; Fátima Acosta, Lice Chamorro, Rebeca Fernández. DT: FABIO FUKUMOTO (Paraguay).
Venezuela: Nayluisa Cáceres; Michelle Romero, Bárbara Martínez, Yennifer Jiménez, Raiderlin Carrasco; Dayana Rodríguez, Gabriela García, Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos, Gabriela Herrera, Joemar Guarecuco. DT: RICARDO BELLI (Brasil).