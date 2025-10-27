El Real Madrid toma esta decisión sobre la actitud de Vinícius en el clásico

Suscríbete a nuestros canales

La reciente victoria del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona (2-1) quedó parcialmente eclipsada por un visible episodio de tensión entre el extremo Vinícius Jr. y el entrenador Xabi Alonso, cuya relación ya venía siendo objeto de debate por anteriores sustituciones.

El incidente se produjo cerca del minuto 70 del segundo tiempo, con el marcador favorable al Madrid. El técnico español decidió sustituir a Vinícius por Rodrygo. La reacción del brasileño fue inmediata y se volvió viral

Al ver su dorsal en el cartelón, el ex atacante del Flamengo expresó incredulidad y frustración, preguntando al aire "¿Yo? ¿Yo otra vez?". El jugador, visiblemente enfadado, se dirigió directamente al túnel de vestuarios en lugar de al banquillo, lo que subraya la gravedad de su malestar.

La sustitución sorprendió a muchos en el Santiago Bernabéu, dada la influencia de Vinícius en el juego y su buena actuación hasta ese momento, habiendo sido clave en la jugada del segundo gol.

La postura del club

A pesar de la virulenta reacción, la directiva del Real Madrid ha optado por un enfoque de contención y comprensión, descartando cualquier sanción.

El club ha decidido "ni plantearse" multar a Vinícius por su comportamiento. La entidad considera el asunto como una "cuestión de vestuario" que se dio por zanjada en la celebración de la victoria post-partido.

Asimismo, no desean intervenir en la gestión del entrenador sobre un tema que debe resolverse internamente. El Madrid interpreta la actitud del jugador como una "respuesta visceral a la frustración" por una decisión técnica que "casi nadie en el Bernabéu esperaba en ese contexto de partido", explican en Marca.

Turbulencia entre Alonso y Vinícius

El episodio, no obstante, subraya una tensión preexistente entre el técnico y el jugador, ya que Vinícius ha sido sustituido en varias ocasiones esta temporada y no ha ocultado su disgusto.

Xabi Alonso, en la rueda de prensa posterior, no quiso profundizar en el tema, limitándose a decir que "son cosas de las que hablaremos", y que "dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente".