Xabi Alonso hace historia en el Clásico con el Real Madrid por este curioso dato

El debut de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid en el Clásico de LaLiga no solo dejó un partido vibrante, sino también un dato estadístico que enciende la ilusión del madridismo y se inscribe en la historia: su equipo batió un récord de remates ante el FC Barcelona.

El Real Madrid disparó a puerta hasta 23 veces contra el eterno rival. Esta cifra no es menor, ya que representa el récord de un entrenador en su debut en el Clásico liguero desde, al menos, la temporada 2003/04.

El técnico vasco supera así la marca previa, que ostentaba Frank Rijkaard con el Barcelona en diciembre de 2003, cuando los culés realizaron 21 remates. La estadística subraya una clara vocación ofensiva y una mentalidad ganadora implementada desde el primer día por el exjugador blanco.

La propuesta ofensiva que enamora

Los 23 disparos no son casualidad; son el resultado de un planteamiento táctico que prioriza la presión alta, la rápida recuperación de balón y la verticalidad.

Presión agresiva: El Madrid de Alonso ahogó la salida de balón del Barça, forzando errores y recuperando el esférico en zonas peligrosas, lo que se traduce directamente en más ocasiones de gol.

Ataque posicional dinámico: A diferencia de proyectos anteriores, se observó un movimiento constante de los atacantes y centrocampistas, buscando desmarques de ruptura que generaran espacios para el remate.

Protagonismo de los laterales/interiores: El sistema de Alonso empujó a sus jugadores de banda a tener una gran participación en la zona de finalización, sumando efectivos al remate y diversificando las amenazas.

La ilusión del madridismo: un proyecto con fundamentos

Si bien el resultado final en el debut de Xabi Alonso en ElClásico es lo que marca el titular, la forma en que el Real Madrid compitió contra el Barcelona ha disparado el optimismo. Superar un registro que data de más de dos décadas en un partido de máxima exigencia como el Clásico es una declaración de intenciones.

Los aficionados merengues ven en este dato la confirmación de que el nuevo ciclo, liderado por Alonso, será un equipo ambicioso que buscará la portería rival sin descanso. El debut entrenador ha dejado sensaciones muy positivas, cimentadas en una estadística tangible: la capacidad de generar un volumen de juego ofensivo sin precedentes en este contexto.

El camino de LaLiga es largo, pero el primer gran examen de Xabi Alonso ha dejado un récord que simboliza una nueva era en el Real Madrid: una era de máxima ambición y goles.