¡Terrible noticia! El Real Madrid pierde a una de sus figuras

El Real Madrid ha recibido un duro golpe justo después de la euforia del Clásico, al confirmarse la recaída y una nueva lesión de su primer capitán y referente defensivo, Dani Carvajal.

El experimentado lateral derecho será baja por un tiempo considerable tras diagnosticársele la presencia de un "cuerpo libre articular" en la rodilla derecha, obligándolo a pasar por el quirófano.

¿Cuál es el diagnóstico?

El parte médico emitido por el club blanco confirma que Dani Carvajal será sometido a una artroscopia para extraer dicho cuerpo libre (un pequeño fragmento de hueso o cartílago flotando en la articulación), una intervención que, aunque es mínimamente invasiva, le impedirá jugar por un periodo estimado de seis a diez semanas.

Este pronóstico implica que el capitán dice prácticamente adiós a lo que queda del año 2025 y no se espera su regreso a la acción hasta el próximo año.

La cara amarga tras la alegría del Clásico

La noticia es especialmente amarga porque llega inmediatamente después de su reaparición en el crucial encuentro contra el FC Barcelona.

Dani Carvajal, que venía arrastrando problemas musculares al igual que el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, había entrado en la convocatoria y disputó varios minutos del Clásico, aportando su experiencia en el tramo final del partido.

Sin embargo, tras el encuentro, las molestias en la rodilla evidenciaron el nuevo problema, que requerirá intervención quirúrgica y obligará al jugador a un nuevo y largo proceso de rehabilitación.

El desafío de Xabi Alonso

La baja de Carvajal es un severo contratiempo para el técnico Xabi Alonso, que ve cómo la estabilidad de su banda derecha vuelve a tambalearse por las lesiones de sus dos principales especialistas.

Las ausencias previas de Carvajal y Alexander-Arnold ya habían forzado al entrenador a recurrir a soluciones de emergencia, como la reconversión del mediocampista uruguayo Fede Valverde en la posición de lateral derecho.

No obstante, el ex defensor del Liverpool queda ahora como el único lateral derecho puro disponible en la plantilla. Aunque su reciente historial de lesiones hace que el Real Madrid deba gestionar sus minutos con extremo cuidado para evitar una sobrecarga que lo aparte nuevamente.