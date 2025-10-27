Fútbol español

Mbappé ingresa en el Top-3 de verdugos del Barça en el siglo XXI

Con el primer tanto en la victoria blanca, Kylian Mbappé se ubicó en el Top-3 de máximos goleadores contra el FC Barcelona en el siglo XXI

Oriana Garcia
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 12:22 pm
El primer Clásico de LaLiga de esta temporada 2025-2026 significó una importante victoria (2-1) para el Real Madrid frente al FC Barcelona, además  que posicionó a Kylian Mbappé en un importante renglón histórico de este duelo.

Con el primer tanto en la victoria blanca, el delantero francés se ubicó en el Top-3 de máximos goleadores contra el FC Barcelona en el siglo XXI, una hazaña conseguida en un tiempo récord que refleja su impacto inmediato en el fútbol español.

Mbappé se coloca en el podio dominado históricamente por dos de las más grandes figuras recientes del Real Madrid, superando a varios jugadores en tan solo nueve enfrentamientos.

Top tres de goleadores contra el Barcelona  

  1. Cristiano Ronaldo: 20 goles en 34 partidos 
  2. Karim Benzema: 16 goles en 46 encuentros  
  3. Kylian Mbappé: 12 dianas en 9 encuentros 

El tanto de Mbappe, anotado en la reciente victoria (2-1) del Real Madrid por el campeonato liguero fue crucial para asegurar los tres puntos y sellar su ascenso a esta prestigiosa lista.

Lunes 27 de Octubre de 2025
