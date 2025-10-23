¿Quién llega mejor al Clásico entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal?

Suscríbete a nuestros canales

El Santiago Bernabéu se prepara para recibir una nueva edición del Clásico español este domingo 26 de octubre, y la lupa de los aficionados y analistas ya está puesta sobre las dos grandes figuras que están llamadas a definir el duelo: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Un análisis detallado en el programa "Tercer Tiempo" puso en perspectiva las estadísticas de ambos referentes en este inicio de temporada, buscando determinar quién llega con el mejor ritmo para el choque que paraliza al mundo.

La máquina goleadora, Kylian Mbappé

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, llega al Clásico en un estado de gracia absoluta. Si bien su rol en el equipo de Xabi Alonso es indiscutible, sus números son los de una verdadera estrella mundial que justifica cada minuto en el campo.

"Kiki" ha sido el martillo de los merengues, demostrando una eficacia letal en el área, lo que lo perfila como la principal amenaza ofensiva para la defensa azulgrana.

Estadística Kylian Mbappé (Real Madrid) Partidos Disputados 12 Goles Anotados 15 Asistencias 2 Minutos Jugados 1050'

El líder culé, Lamine Yamal

En la acera de enfrente, el joven extremo del Barcelona, Lamine Yamal, ha protagonizado un inicio de temporada de ensueño, consolidándose como una pieza insustituible a pesar de su corta edad.

Sus estadísticas, aunque inferiores en el rubro goleador, demuestran su rol como un creador de juego explosivo en el esquema culé. El español ha brillado por su capacidad para desbordar y poner pases de gol, siendo un constante dolor de cabeza para los rivales.

Estadística Lamine Yamal (FC Barcelona) Partidos Disputados 7 Goles Anotados 3 Asistencias 5 Minutos Jugados 531'

Definición vs creación

La pregunta sobre quién llega "mejor" al partido depende del criterio, pero en definitiva, los aficionados esperan que ambos referentes exhiban su mejor versión en el Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé buscará consolidar su dominio con goles, mientras que Lamine Yamal intentará desequilibrar con su regate y sus pases de fantasía, prometiendo un duelo individual tan electrizante como el propio Clásico.