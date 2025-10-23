Endrick tendría todo listo para marcharse del Real Madrid a este gigante italiano

Suscríbete a nuestros canales

El futuro inmediato de la joven joya brasileña, Endrick, parece estar lejos del Santiago Bernabéu. A pesar de las grandes expectativas que generó su fichaje, el inicio de la temporada ha dejado en claro que el delantero de 18 años no entra en los planes del técnico Xabi Alonso.

Ante la falta de minutos, el Real Madrid ha activado el plan para cederlo en el mercado de invierno, buscando un destino que le permita continuar su progresión sin estancarse en el banquillo.

La directiva merengue, consciente del potencial de Endrick, ha establecido junto a sus agentes un riguroso perfil para su próximo club, con el objetivo de asegurar que su desarrollo se dé en un ambiente de máxima exigencia europea.

Los 4 criterios de oro para su cesión

Endrick y su entorno han sido claros sobre el tipo de equipo al que se unirá en calidad de cedido a partir de enero:

Liga de élite o Portugal: El club debe pertenecer a una de las cinco mejores ligas de Europa (España, Inglaterra, Alemania, Italia o Francia) o ser uno de los tres clubes más importantes de Portugal (Porto, Sporting o Benfica). Competición europea: Es fundamental que el equipo se encuentre disputando alguna competición continental, ya sea la UEFA Champions League o la UEFA Europa League. Estilo de juego ofensivo: Endrick busca integrarse a un equipo con un estilo de fútbol marcadamente ofensivo, que se adapte a sus características como delantero y le permita generar ocasiones de gol. Aspiraciones tituleras: El destino debe ser un equipo importante y ambicioso, que esté compitiendo de manera seria por ganar el título de liga en su país.

Juventus, el destino favorito

Con estos estrictos parámetros sobre la mesa, múltiples reportes en Europa han comenzado a señalar posibles destinos, pero la cadena ESPN Brasil ha destacado un nombre con altas probabilidades: la Juventus de Turín.

El club italiano, que cumple con el requisito de pertenecer a una de las ligas top y suele competir por el "Scudetto", se presenta como un entorno ideal para que Endrick sume minutos de calidad.

La Serie A, conocida por su mezcla de intensidad táctica y exigencia física, podría servir como la transición perfecta para el joven ariete antes de intentar ganarse un puesto definitivo en el Real Madrid.