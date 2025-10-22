EN VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 02:49 pm

El último enfrentamiento entre ambos fue en el Mundial de Clubes con victoria para los merengues (1-0)

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 02:49 pm
Champions League: Real Madrid 0 vs 0 Juventus | Courtois salva al Madrid (En vivo)
Meridiano
14:40 | 22/10/2025

Xabi Alonso presenta una alineación sin Mastantuono contra la Juventus

Los merengues buscan mantener su buena dinámica en el arranque de temporada 

El Real Madrid saldrá contra la Juventus con un par de cambios en su alineación con respecto a su once titular habitual, Xabi Alonso decidió prescindir del argentino Franco Mastantuono y volver a ubicar al uruguayo Federico Valverde en la defensa por los problemas físicos que arrastran Dani Carvajal y Trent Alexander Arnold

Miércoles 22 de Octubre de 2025
