Champions League: Real Madrid 0 vs 0 Juventus | Courtois salva al Madrid (En vivo)

14:40 | 22/10/2025
Xabi Alonso presenta una alineación sin Mastantuono contra la Juventus
Los merengues buscan mantener su buena dinámica en el arranque de temporada
El Real Madrid saldrá contra la Juventus con un par de cambios en su alineación con respecto a su once titular habitual, Xabi Alonso decidió prescindir del argentino Franco Mastantuono y volver a ubicar al uruguayo Federico Valverde en la defensa por los problemas físicos que arrastran Dani Carvajal y Trent Alexander Arnold.
MOMENTOS CLAVE