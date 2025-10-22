Resultados de la Jornada 3 en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se jugó la tercera semana de acción en la Liga de Campeones de la UEFA, donde se disputaron dieciocho compromisos emocionantes y cargados de una gran cantidad de goles.

Sumando los 43 tantos que se convirtieron en la fecha del martes y los 28 que se anotaron el miércoles, la máxima competencia europea a nivel de clubes establece un nuevo récord con su jornada con mayor cantidad de dianas.

Entre los equipos que salieron ganadores, se encuentra el FC Barcelona, que se impuso sobre el Olympiacos de forma contundente con hat-trick de Fermín López. PSG también goleó al Bayer Leverkusen, el PSV Eindhoven al Napoli, el Newcastle al Benfica, el Inter al Union de Saint-Gilloise, el Arsenal al Atlético de Madrid, el Chelsea al Ajax, el Liverpool al Frankfurt y el Bayern al Brujas.

Real Madrid derrotó a la Juventus de Turín por un resultado ajustado, mientras que Manchester City, Borussia Dortmund, Athletic, Galatasaray y Sporting CP sumaron de a tres. Kairat y Pafos no se hicieron daño, al igual que Mónaco y Tottenham y Atalanta y Slavia Praga.

Resultados - Jornada 3 Champions League