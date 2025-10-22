Resultados de la Jornada 3 en la Champions League

Esta semana se jugó la tercera semana de acción en la Liga de Campeones de la UEFA, donde se disputaron dieciocho compromisos emocionantes y cargados de una gran cantidad de goles.
NOTAS RELACIONADAS
Sumando los 43 tantos que se convirtieron en la fecha del martes y los 28 que se anotaron el miércoles, la máxima competencia europea a nivel de clubes establece un nuevo récord con su jornada con mayor cantidad de dianas.
Entre los equipos que salieron ganadores, se encuentra el FC Barcelona, que se impuso sobre el Olympiacos de forma contundente con hat-trick de Fermín López. PSG también goleó al Bayer Leverkusen, el PSV Eindhoven al Napoli, el Newcastle al Benfica, el Inter al Union de Saint-Gilloise, el Arsenal al Atlético de Madrid, el Chelsea al Ajax, el Liverpool al Frankfurt y el Bayern al Brujas.
Real Madrid derrotó a la Juventus de Turín por un resultado ajustado, mientras que Manchester City, Borussia Dortmund, Athletic, Galatasaray y Sporting CP sumaron de a tres. Kairat y Pafos no se hicieron daño, al igual que Mónaco y Tottenham y Atalanta y Slavia Praga.
Resultados - Jornada 3 Champions League
- FC Barcelona (España) 6-1 Olympiacos FC (Grecia)
- FC Kairat Almaty (Kazajistán) 0-0 Pafos FC (Chipre)
- Newcastle United FC (Inglaterra) 3-0 SL Benfica (Portugal)
- PSV Eindhoven (Países Bajos) 6-2 SSC Napoli (Italia)
- Bayer 04 Leverkusen (Alemania) 2-7 Paris Saint-Germain FC (Inglaterra)
- Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) 0-4 FC Internazionale Milano (Italia)
- FC København (Dinamarca) 2-4 Borussia Dortmund 09 (Alemania)
- Villarreal CF (España) 0-2 Manchester City FC (Inglaterra)
- Arsenal FC (Inglaterra) 4-0 Club Atlético de Madrid (España)
- Athletic Club de Bilbao (España) 3-1 FK Qarabağ Agdam (Azerbaiyán)
- Galatasaray SK 3-1 FK Bodø/Glimt (Noruega)
- Chelsea FC 5-1 AFC Ajax (Países Bajos)
- Real Madrid CF 1-0 Juventus FC (Italia)
- Sporting Clube Portugal (Portugal) 2-1 Olympique de Marseille (Francia)
- AS Monaco (Francia/Mónaco) 0-0 Tottenham Hotspur FC (Inglaterra)
- Atalanta BC (Italia) 0-0 SK Slavia Praha (República Checa)
- Eintracht Frankfurt eV 1-5 Liverpool FC (Inglaterra)
- FC Bayern München (Alemania) 4-0 Club Brugge (Bélgica)