Liga de Naciones Femenina: ¿Cuánto cuestan las entradas del Venezuela-Chile en Cabudare?

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la próxima Copa del Mundo Femenina de la FIFA que se disputará en 2027 en Brasil, la selección venezolana de fútbol jugará su primera fecha en el Estadio Metropolitano de Lara en Cabudare ante su similar de Chile.

Las dirigidas por Ricardo Belli esperan estrenarse con victoria en suelo patrio este viernes 24 de octubre, para así ilusionarse de cara al duelo que tendrán en condición de visitantes frente a Paraguay en Asunción.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la página oficial de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y cuentan con precios de 5 dólares, 15 dólares y 50 dólares (estas últimas para el sector visitante).

Precio por zonas