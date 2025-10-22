La Vinotinto

Liga de Naciones Femenina: ¿Cuánto cuestan las entradas del Venezuela-Chile en Cabudare?

La selección venezolana femenina de fútbol jugará ante 'La Roja' por la primera fecha

Por

Stefano Malavé Macri
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 06:23 pm
Liga de Naciones Femenina: ¿Cuánto cuestan las entradas del Venezuela-Chile en Cabudare?
Selección venezolana femenina de fútbol
Suscríbete a nuestros canales

De cara a la próxima Copa del Mundo Femenina de la FIFA que se disputará en 2027 en Brasil, la selección venezolana de fútbol jugará su primera fecha en el Estadio Metropolitano de Lara en Cabudare ante su similar de Chile.

NOTAS RELACIONADAS

Las dirigidas por Ricardo Belli esperan estrenarse con victoria en suelo patrio este viernes 24 de octubre, para así ilusionarse de cara al duelo que tendrán en condición de visitantes frente a Paraguay en Asunción.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la página oficial de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y cuentan con precios de 5 dólares, 15 dólares y 50 dólares (estas últimas para el sector visitante).

Precio por zonas

  • Tribunas Norte, Sur, Este y Oeste (Anillos A, B y C): REF. 5
  • Tribunas VIP Oeste (Anillos B y C): REF. 15
  • Sector Visitante (Tribuna Norte, sectores B30-B31): REF. 50

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Bad Bunny
Miércoles 22 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol