¿Cómo le ha ido a Sonia O'Neill con su nuevo equipo?

El regreso de Sonia O'Neill a la Vinotinto Femenina Absoluta es una de las noticias más destacadas de la convocatoria bajo el mando del nuevo cuerpo técnico, liderado por Ricardo Belli.

Tras un período de ausencia marcado por los conocidos inconvenientes con la exseleccionadora Pamela Conti, la experimentada zaguera ha sido recuperada para los dos primeros y cruciales duelos de las Eliminatorias contra Chile y Paraguay.

Con su llamado a la Vinotinto, la lupa se posa sobre su desempeño actual a nivel de clubes, lo cual es fundamental para calibrar el impacto que podría tener en el esquema de Belli y en la aspiración de Venezuela de clasificar al próximo Mundial.

Desempeño en Canadá

Actualmente, Sonia O'Neill milita en el Calgary Wild FC, un equipo que compite en la Northern Super League de Canadá. Su temporada en la liga canadiense demuestra una participación activa y un rol bien definido en la estructura de su club:

Estadística Cifra Partidos disputados 18 Partidos como titular 10 Goles 1 Tarjetas amarillas 5

La criolla ha disputado un total de 18 partidos, siendo titular en diez de ellos. Si bien sus números sugieren una rotación en el once inicial, la alta cantidad de encuentros en los que ha participado confirma que es una pieza habitual dentro de la plantilla del Calgary Wild FC.

El rol de O'Neill en el nuevo ciclo Vinotinto

A sus 31 años, el retorno de Sonia O'Neill representa la incorporación de una futbolista con experiencia internacional y mentalidad competitiva, virtudes invaluables en la fase clasificatoria para un Mundial.

La decisión de Ricardo Belli de recuperarla para el equipo evidencia que el nuevo cuerpo técnico busca sumar tanto su calidad deportiva como su liderazgo. Además, su capacidad para jugar como defensora o mediocampista la postulan como una jugadora muy polivalente.

El pasado ha quedado atrás. La oportunidad de volver a vestir la camiseta Vinotinto pone a Sonia O'Neill frente a su máximo objetivo: dejar todos los problemas atrás y enfocarse en ayudar a su país a lograr la anhelada clasificación a la próxima Copa del Mundo.