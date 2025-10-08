¿Cuál es el precio de las entradas para ver el debut de la Vinotinto Femenina en las eliminatorias?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto femenina ya tiene el camino trazado para ir en búsqueda de un boleto mundialista y ya sabe los detalles del cronograma que marcarán esta pauta de la 𝑪𝑶𝑵𝑴𝑬𝑩𝑶𝑳 𝑳𝒊𝒈𝒂 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔.

La propia FVF se encargó de anunciar donde las criollas intentarán dar el primer gran paso en este recorrido, con el remodelado Estadio Metropolitano de Lara, que será epicentro del compromiso ante su par de Chile el venidero 24 de octubre.

A su vez, la afición de las venezolanas ya tiene compartida la información de cuánto está el valor de cada boleto para presenciar ese compromiso de las dirigida por el profesor Ricardo Belli.

¿Cuál es el valor de las entradas para ver a la Vinotinto?

Dentro de los detalles compartidos en la publicación de la federación se apuntó que los boletos para ese cotejo ya se encuentra a la venta, a través del portal: www.fvf.com.ve (venta exclusivamente online).

Del mismo modo, se supo que para estar en las tribunas Norte, Oeste, Sur y Este para este duelo tendrá un precio de $5, mientras que es de $15 la zona de Tribuna Vip Oeste. A su vez, la entrada más costosa tiene un precio de $50 en el Sector visitante y la Tribuna Norte.

Hay que decir que los dos próximos duelos posterior al debut se jugarían en condición de visitante, el primero de ellos contra Paraguay el 28 de octubre y el segundo ante la oncena de Colombia, previsto para el 28 de noviembre también de 2025.

Hay que recordar que la Vinotinto femenina tendrá que jugar ocho jornadas en estas eliminatorias, en la que no se medirá ante Brasil, que ya tiene su cupo asegurado a la Copa del Mundo tras ser el país sede del magno evento.