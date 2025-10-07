La Vinotinto: Este es el jugador más joven en la convocatoria de Vizcarrondo

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto volverá a la acción por primera vez este 10 de octubre, después de lo que significó el fracaso de la eliminación de sus opciones para meterse en el Mundial 2026 y lo hará en un amistoso internacional ante Argentina.

Este partido tiene varios aspectos particulares que están sobre la mesa, uno de esos relacionados a que será el primer cotejo tras la destitución de Fernando 'Bocha' Batista como el mandamás del combinado.

A su vez, la lupa estará puesta en Oswaldo Vizcarrondo, quien de forma interina dirigirá a la selección en los dos amistosos de octubre, previsto ante Argentina y Belice.

El estratega para estos dos compromisos diseñó una convocatorias con distintas sorpresas, las primeras evidentes por ausencias de peso en jugadores como Tomás Rincón y Salomón Rondón, por ejemplo, pero además por la juventud presente en el listado.

¿Cuál es el jugador más joven en la convocatoria de la Vinotinto?

El llamado de Vizcarrondo tiene como principal característica la juventud, en un mensaje que apunta a que en esa dirección se darían los siguientes pasos del combinado.

El más joven de todo el pelotón es Gustavo Caraballo, el futbolista del Orlando City en Estados Unidos y que tiene unos 17 años de edad.

Y para comprobar que este llamado está apalancado en nombres jóvenes solo hay que revisar a jugadores como Kervin Andrade (20 años), Kevin Kelsy (21 años), Jovanny Bolívar (23 años), Wikelman Carmona (22 años), Ender Echenique (21 años), Telasco Segovia (22 años), Gleiker Mendoza (23 años),Carlos Faya (23 años), Bryant Ortega (22 años), Yiandro Raap (19 años), Alessandro Milani (20 años), Renné Rivas (22 años), Luis Balbo (19 años), entre otros.

Con todo esto, la expectativa está puesta en la Vinotinto y ese primer duelo en la era post Batista, en la que aún no está claro cuál será el hombre que tomará las riendas del equipo para las siguientes eliminatorias.