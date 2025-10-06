Suscríbete a nuestros canales

Los precios para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) tendrá un valor elevado, superando por un gran margen el del Mundial 2022. Y es que, no solo se trata del costo de la entrada de la final, sino de los precios durante toda la competición mundialista FIFA.

La entrada para el partido inaugural fue tasado oficialmente en US$2.735, teniendo en cuenta que muchos hinchas futboleros viajan a ver a sus selecciones, el monto se incrementará mucho más al incluir gastos de viaje, alojamiento y boletos aéreos.

Foto cortesía

La FIFA ha dispuesto de cuatro categorías para los partidos del Mundial 2026. Por ejemplo, para el encuentro donde se conocerá el campeón del mundo, el costo inicia en los US$2.030 y se extienden hasta los US$6.370. La estructura oficial de venta se ha dividido en cuatro categorías:

Categoría 1: US$6.370.

Categoría 2: US$4.210.

Categoría 3: US$2.790.

Categoría 4: US$2.030.

Dichas cifras corresponden al valor de venta oficial, dejando a un lado los conocidos precios de reventa, los cuales se triplican con la cercanía del Mundial.

Los precios del Mundial 2026 supera el costo de Qatar 2022

Haciendo un repaso por el valor de las entradas de la ediciones anterior, se observa un ancho margen con relación a la próxima cita mundialista 2026. La final del 2026 en su categoría más inferior tiene un costo de US$2.030, triplicando el costo de algunas entradas para instancias definitivas del Mundial de Qatar 2022. Es decir, la Categoría 3 de la final de Qatar tenía un precio de US$600 para el público general. La diferencia de US$1.430 entre el precio de base de 2026y la categoría media de 2022 demuestra el un significativo aumento para el venidero torneo.