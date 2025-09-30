Mundial 2026

¿Cuándo se conocerá el balón oficial del Mundial 2026?

La secuencia reveló todas las ediciones de la marca desde la Copa de1970 hasta el esperado del Mundial 2026 

Por

Yoiner Vanegas Gómez
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 05:57 pm
Foto: Cortesía
La próxima Copa del Mundo está prevista para 2026, pero desde ya se empieza a palpitar lo que será el venidero evento en Estados Unidos, México y Canadá.

Justamente, otro paso está por darse y que llena de nostalgia a los más seguidores de cita mundialista, todo desde que Adidas generó la expectativa de la presentación oficial del balón para el Mundial 2026.

El gran movimiento tuvo lugar después de las proyecciones en la icónica Sphere de Las Vegas, que reflejó todas las ediciones de balones anteriores y dejando fijada la fecha en la que se conocerá el diseño de la esférica del próximo evento.

¿Cuándo se conocerá el próximo balón del Mundial 2026?

La secuencia capturó la atención de todos los presentes, mientras avanzaban los balones oficiales de Adidas utilizados en las Copa del Mundo desde 1970.

Precisamente, mientras se dejaban ver diseños que marcaron épocas, como el "Telstar" de 1970 o el "Brazuca" de 2014, la gente se mantenía con la lupa puesta para ver el que rodaría en los campos estadounidenses, mexicanos y canadienses. 

Sin embargo, cuando el momento llegó el anuncio que se proyectó estuvo atado a que este balón será revelado el próximo jueves 2 de octubre.

Finalmente, este evento promete revelar ese detalle muy importante para la afición futbolera, así como puede mantener guardado otro anuncio de cara al Mundial 2026.

Martes 30 de Septiembre de 2025
