Preventa del Mundial 2026 atrae a más de cuatro millones de aficionados (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Más de 4.5 millones de personas de 216 países y territorios se registraron para participar en el sorteo de la preventa de entradas para el Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Este número sin precedentes refleja la enorme expectativa y pasión mundial que genera el evento, que será el más grande en la historia de la Copa del Mundo, con 48 equipos compitiendo en 16 ciudades anfitrionas durante junio y julio del próximo año.

La preventa, exclusiva para titulares de tarjetas Visa mayores de 18 años, abrió un primer espacio para acceder a entradas a través de un proceso de sorteo aleatorio. Los seguidores seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre con un horario específico para comprar boletos a partir del 1 de octubre. Sin embargo, haber sido elegido en este sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas, ya que el inventario será limitado y la compra estará sujeta a la existencia de boletos.

Países con mayor demanda y próximos pasos en la venta de boletos

El mayor número de solicitudes provino de los tres países anfitriones – Estados Unidos, México y Canadá – seguidos por Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia, que completan el top 10 en demandas de entradas. En total, el proceso atrajo fans de todos los continentes, reflejando el carácter global del torneo y la pasión mundial por el fútbol.

Los precios para la fase de grupos comenzarán desde 60 dólares estadounidenses, una tarifa accesible para un evento de tal magnitud. FIFA también anunció el lanzamiento de una plataforma propia de reventa de entradas el 2 de octubre, buscando proteger a los compradores contra reventas no autorizadas y garantizar un mercado seguro. Para quienes no resulten seleccionados en este sorteo, habrá nuevas oportunidades de compra a partir del 27 de octubre con la fase denominada “Early Ticket Draw”, que será la siguiente etapa oficial de venta de boletos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en Nueva Jersey, en el estadio MetLife. Con tal cantidad de solicitudes, queda claro que el interés por presenciar el torneo más grande en la historia del fútbol pasa a ser un fenómeno global que se traduce no solo en pasión deportiva, sino en un récord de expectativa para uno de los eventos más trascendentales del planeta.

Esta gran participación en el sorteo de la preventa confirma que el Mundial 2026 será el espectáculo deportivo más inclusivo y emocionante jamás visto, reuniendo a fanáticos de todo el mundo en una celebración única y memorable del fútbol internacional.