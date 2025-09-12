Guía práctica para comprar entradas para el Mundial 2026 (+Pasos)

Suscríbete a nuestros canales

La venta de entradas para el Mundial 2026 de la FIFA ha comenzado con una fase inicial exclusiva para usuarios que cuenten con tarjetas Visa. Este primer proceso funciona mediante un sorteo digital, por lo que los interesados deben registrarse previamente.

El primer paso es crear un FIFA ID a través de la plataforma oficial de la FIFA para poder participar en el sorteo. El registro para esta etapa se encuentra abierto desde el 10 hasta el 19 de septiembre de 2025, plazo en el que deben inscribirse para tener la oportunidad de comprar boletos en esta fase inicial.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, se seleccionarán al azar a los aficionados que podrán adquirir sus boletos. La notificación a quienes resulten elegidos se enviará a partir del 29 de septiembre, momento en el cual recibirán información sobre la fecha y hora en que podrán hacer la compra. Cabe destacar que en esta fase solo están habilitadas las transacciones con tarjetas Visa, y la obtención de entradas depende exclusivamente del resultado del sorteo y la disponibilidad.

Los precios para los partidos de la fase de grupo comienzan alrededor de 60 dólares, aunque varían según el estadio y la etapa del torneo. Para la final, los boletos más premium pueden llegar a costar hasta 6,730 dólares. Además de la compra de boletos individuales, existen opciones para adquirir paquetes completos por sede o por selección, ideales para quienes quieran vivir una experiencia más integral.

Etapas posteriores y recomendaciones para conseguir entradas

Tras la fase exclusiva para usuarios Visa, se abrirán fases adicionales para que más aficionados tengan la posibilidad de comprar entradas. La siguiente etapa contempla un nuevo sorteo que se realizará entre el 27 y 31 de octubre de 2025, y permitirá la participación de cualquier persona, sin importar la tarjeta que tenga.

Luego habrá una tercera etapa que será posterior al sorteo oficial del mundial, cuando ya estén definidos los grupos, lo que facilitará la compra de boletos para partidos específicos. Finalmente, se abrirá una venta general poco antes del inicio del torneo, en la que las entradas restantes estarán disponibles por orden de llegada.

Se recomienda encarecidamente comprar exclusivamente a través de la plataforma oficial FIFA.com/boletos para evitar estafas o falsificaciones. La FIFA también habilitará un sistema oficial de reventa para que los aficionados que no puedan asistir y quieran vender sus boletos lo hagan de manera segura y autorizada. En México, se contará con una plataforma especial para asistir a residentes que deseen hacer estas transacciones legales.

Adicionalmente, quienes buscan una experiencia VIP tienen la opción de adquirir paquetes de hospitalidad, que incluyen acceso preferencial, servicio dentro de los estadios y comodidades especiales. Estos paquetes se venden en FIFA.com/hospitality y son ideales para vivir el Mundial con lujo y exclusividad.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento sin precedentes, con 48 selecciones participantes y sedes en México, Estados Unidos y Canadá, extendiéndose del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Estar atento a las fechas y registrarse desde temprano es fundamental para no perder la oportunidad de ser parte de esta histórica fiesta del fútbol.