Comienza la venta de entradas para el Mundial de 2026 (+detalles)

Después de culminarse las Eliminatorias Sudamericanas, se dio inicio a la venta de entradas para el Mundial de 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Venezuela será uno de los ausentes en la venidera cita mundialista luego de perder su opción de clasificar al repechaje, puesto que terminó consiguiendo Bolivia tras superar a Brasil en la última fecha.

Este miércoles 10 de septiembre los fanáticos del fútbol ya pueden sentirse más cerca de la Copa del Mundo, ya que la FIFA lanzó la primera fase de venta de entradas que tiene pautado cerrarse el próximo viernes 19 del mencionado mes.

Para aquellos aficionados que tienen intenciones de decir presente en el Mundial 2026 deben adquirir de forma válida de adquirir boletos es a través de la página oficial FIFA.com/tickets. Para participar, primero debe crear un FIFA ID, un registro gratuito que le permitirá inscribirse en los sorteos y recibir actualizaciones, de acuerdo con la página web del máximo organismo del balompié.

Abren venta de boletos para el Mundial 2026

La venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya genera gran expectativa entre los fanáticos del fútbol alrededor del mundo. Este torneo promete ser uno de los más grandes de la historia, con 48 selecciones participantes.

Para la adquisición de los boletos, los aficionados podrán elegir entre distintos tipos de entradas, incluyendo individuales para partidos específicos, abonos por sede o incluso paquetes para seguir a una selección en particular. Con estadios modernos y una infraestructura de primer nivel, el Mundial 2026 se perfila como un evento inolvidable que combinará deporte, cultura y turismo en una experiencia única para millones de personas.