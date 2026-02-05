Ter Stegen se rompe en Girona: Del quirófano a la promesa de un "último baile" mundialista

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol, a veces, es un guion cruel. Marc-André ter Stegen, uno de los porteros más icónicos de la última década, atraviesa hoy su momento más amargo. Apenas unas semanas después de protagonizar uno de los movimientos más sorprendentes del mercado invernal (su cesión del FC Barcelona al Girona FC para asegurar su titularidad con Alemania de cara al Mundial de 2026), el destino le ha obligado a frenar en seco.

Tras confirmarse una lesión grave en los isquiotibiales sufrida durante el encuentro frente al Real Oviedo, el portero teutón ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales confirmando los peores presagios: deberá pasar por el quirófano.

"Volveré": Un mensaje de resiliencia

En un texto cargado de emotividad, Ter Stegen no ocultó la frustración que supone este nuevo revés físico. "La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo: soy una persona positiva y siempre he afrontado cada reto con esa mentalidad, pero este está siendo especialmente duro para mí", confesó el guardameta.

A pesar de haber disputado solo dos partidos con la elástica rojiblanca, Marc destacó la conexión inmediata que sintió con la ciudad y el vestuario: "Desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño. No es solo un grupo de jugadores; se siente como una familia. Tenía muchas ganas de ayudar a conseguir nuestro objetivo común".

El comunicado cierra con una palabra que ya es tendencia entre la afición gerundense y alemana: "Volveré". Una declaración de intenciones que subraya su férrea voluntad de no permitir que una lesión sea la que dicte el final de su carrera al más alto nivel.

El Mundial 2026, en el aire

La noticia ha caído como un jarro de agua fría no solo en Montilivi, sino también en la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Rudi Völler había insistido públicamente en que, para que Ter Stegen fuera el guardián de la Mannschaft en la cita mundialista de este verano, necesitaba ritmo de competición. Ese fue el motor que impulsó su salida del Camp Nou hacia Girona.

Ahora, con un tiempo estimado de baja de mínimo dos meses, el calendario se convierte en el principal enemigo. Los servicios médicos del club catalán y del Barcelona (propietario de su ficha) trabajarán de la mano tras la intervención quirúrgica programada para las próximas horas. La evolución postoperatoria marcará si el alemán llega a tiempo para la lista definitiva del Mundial o si, por el contrario, el sueño de representar a su país en la gran cita se desvanece en una camilla de quirófano.

Un vacío difícil de llenar

Para el Girona, la baja de Ter Stegen supone un golpe táctico y moral. El club buscaba en él la veteranía necesaria para consolidarse en la zona noble de la tabla en esta segunda vuelta. Ahora, el cuerpo técnico deberá confiar de nuevo en la profundidad de su plantilla mientras su estrella mediática inicia el camino más difícil: el de la recuperación.

El mundo del fútbol se ha volcado con el arquero. Desde antiguos compañeros en el Barça hasta rivales de toda la vida han inundado las redes con mensajes de apoyo. Porque, más allá de los colores, el deseo es unánime: volver a ver a Marc volando bajo palos una vez más.