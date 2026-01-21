¡Se repite la historia! La curiosa coincidencia de Ter Stegen con Arango

Suscríbete a nuestros canales

Marc-André ter Stegen inicia una nueva etapa en España. El alemán llega cedido al conjunto de Montilivi tras quedar relegado al banquillo en el FC Barcelona por la irrupción de Joan García.

Sin embargo, más allá del movimiento deportivo, existe una coincidencia cinematográfica que ha paralizado a la opinión pública en Venezuela. Al vestuario del Girona no solo llega un portero de élite, sino un viejo conocido de la familia Arango.

Puente entre dos épocas

Mönchengladbach 2012

Para entender esta historia, hay que retroceder 14 años. En el verano de 2012, un joven Ter Stegen empezaba a deslumbrar al mundo bajo los tres palos del Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga.

En ese mismo equipo, la máxima figura y referente ofensivo no era otro que Juan Arango, la "Zurda de Oro" de la Vinotinto.

Durante aquellas temporadas en Alemania, ambos formaron una sociedad de respeto mutuo. Mientras el venezolano maravillaba a Europa con su zurda prodigiosa, el alemán blindaba el arco del Gladbach.

Ter Stegen en la despedida de Arango

Girona 2026

El destino ha querido que, 14 años después de aquel vínculo en la Bundesliga, el apellido Arango y el nombre de Marc-André ter Stegen vuelvan a aparecer en la misma plantilla, pero con un protagonista distinto.

Juan Arango Jr., tras destacar en las categorías inferiores y ganarse un lugar en el proyecto del Girona, recibirá ahora al experimentado guardameta como compañero de equipo.

De esta forma, Ter Stegen pasará de ser el compañero del padre en Alemania a ser el mentor y compañero del hijo en Cataluña.

Para el aficionado venezolano, esta situación es motivo de orgullo y nostalgia. Representa la consolidación de la nueva generación del fútbol nacional personificada en Arango Tortolero.