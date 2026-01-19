¡Bombazo en Cataluña! Ter Stegen abandona el Barça y se une al Girona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona y el Girona FC han alcanzado un acuerdo verbal definitivo para la cesión de Marc-André ter Stegen. Según ha confirmado el periodista especializado Fabrizio Romano con su icónico "Here we go", el capitán azulgrana jugará en Montilivi hasta el final de la presente temporada.

El movimiento se produce apenas una semana después de que el guardameta alemán diera su luz verde a la operación, priorizando su futuro deportivo y sus aspiraciones internacionales por encima de su jerarquía en el Camp Nou.

Los motivos del adiós: el Mundial en el horizonte

A sus 33 años, Ter Stegen se ha visto relegado a un rol secundario bajo las órdenes de Hansi Flick. Tras regresar de una cirugía de espalda en diciembre, el alemán se encontró con la consolidación de Joan García como titular indiscutible y la presencia de Wojciech Szczęsny en la rotación, sumando apenas una aparición en la Copa del Rey.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann fue tajante: para ser el titular de la Mannschaft, Ter Stegen necesita ritmo de competición. Al no encontrar minutos en Barcelona, el portero ha optado por una salida estratégica que le permite seguir viviendo en Cataluña pero siendo protagonista en el campo.

Un sacrificio económico sin precedentes

Para que el Girona pudiera asumir la ficha del alemán dentro de los límites del Fair Play Financiero, el acuerdo ha requerido un esfuerzo de todas las partes:

Ter Stegen: Ha aceptado una reducción salarial considerable y ha perdonado parte de sus emolumentos.

Girona: Pagará cerca de 1 millón de euros de su ficha, su techo financiero actual.

FC Barcelona: Cubrirá aproximadamente el 90% restante del salario, facilitando la salida de un jugador que, aunque sigue bajo contrato hasta 2028, ya no entraba en los planes inmediatos del staff técnico.

La llegada de un portero con el palmarés y la experiencia de Ter Stegen es un salto de calidad inmenso para el proyecto de Míchel. El Girona, que busca estabilidad tras la salida de Livakovic, incorpora a un líder veterano para la fase decisiva de la temporada.