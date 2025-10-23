Reaviva el caso Ter Stegen a pocas horas del clásico Real Madrid - Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Marc Ter Stegen vuelve a estar en el foco mediático, mientras continua avanzando en su recuperación tras pasar por quirófano por su espalda. La llegada de Joan García AUNADO el proyecto del FC Barcelona reflejaban la vía de salida para el guardameta, sin embargo la lesión de espalda genero un giro inesperado en la trayectoria de Ter, quien tuvo que continua en la primera plantilla del equipo cule.

Pero ahora, y según informaciones desde Alemania, todo podría estar cambiando y la opción de traspaso o cesión ha cobrado más fuerza para el germano en el próximo mercado de invierno. Así lo dio a conocer el periodista de Sky Sport Alemania Florian Plettenberg, quien explicó que hay una posibilidad de traspaso, detallando que la salida en forma de cesión es una opción que esta sobre la mesa.

El año que bien es de Mundial, los jugadores necesitan reunir minutos y con Joan bajo los tres palos del Barcelona el panorama para Ter Stegen se complica, por lo que todo señala que una salida del germano sería su mejor opción.